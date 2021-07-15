CNN – США охватила «пандемия невакцинированных» — и это только усугубляет общую трагедию

Несмотря на то что почти у любого взрослого американца есть возможность получить вакцину от коронавируса, убеждение «отказников» оказывается очень сложным делом во многом из-за политизированности пандемии, передаёт CNN. Как отмечает канал, это только усугубит масштабы трагедии, в то время как американцам стоит понять: вакцинация стоит выше приверженности делу какой-либо партии.

Фактически сейчас налицо пандемия невакцинированных: почти у каждого взрослого американца есть возможность избежать ненужной смерти от COVID-19. Однако убеждение отказников от вакцины — дело очень сложное, в том числе и по причине политизированности этой темы. Подобная смертоносная тенденция усугубит трагедию, и бывший главный хирург США Джером Адамс отлично это понимает.

ДЖЕРОМ АДАМС, главный хирург США при экс-президенте Трампе: Это не происки республиканцев или администрации Трампа. Главное здесь — это вакцинация. И вашим зрителям необходимо понимать, что вне зависимости от того, республиканец вы или демократ, вирусу это всё равно… Я бы хотел, чтобы президент Трамп, а также многие другие, кто может оказывать влияние на людей, призывали вакцинироваться. Однако нам тоже нужно внести свою лепту и позаботится о том, чтобы мы ни в коем случае не демонизировали людей; чтобы мы боролись с их недоверием и показывали, что нам на них не плевать, и затем им будет не плевать на то, что мы знаем.

Между тем в Майами Система здравоохранения Джексона заявила, что с начала месяца количество пациентов с коронавирусом выросло вдвое. При этом зачастую среди них оказываются люди лет 30 или 40. Один из самых серьёзных всплесков пришёлся на Миссури, где больница Мёрси в Спрингфилде только недавно открыла шестое отделение для больных COVID-19. Данное медучреждение приняло больше коронавирусных пациентов, чем в декабре во время прошлого всплеска.

ДОКТОР ЭНН-ЭЛИЗАБЕТ МОУХАРТ, главврач больницы Мёрси: Это довольно шокирующая цифра. Здесь нужно больше мест, чем вмещает обычное отделение интенсивной терапии, поэтому излишек приходится передавать в другие блоки.

Кроме того, один мужчина, который едва не умер от коронавируса, выпустил видео с криком души. Когда 38-летний Террелл Браун слёг с COVID-19, прививки у него не было. Врачи давали ему 5-процентный шанс на то, что он выживет. Вот что он может сказать спустя 76 дней после этих прогнозов.

ТЕРРЕЛЛ БРАУН, не прошедший вакцинацию мужчина, который едва не умер от коронавируса: Такого никому не пожелаешь… С 26 апреля по вторую неделю июня — этот период я вообще не помню, я лежал в коме. Было много тёмных моментов, мне пришлось заново учиться ходить. Мы по жизни занимаемся простыми вещами — ходим в туалет, чистим зубы… Мне сейчас трудно всем этим заниматься. Так что я вам настоятельно советую: прививайтесь и защищайте себя, потому что это не шутки.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 июля 2021 года.