 

Das Erste – из-за слабой защищённости в Японии опасаются хакерских попыток сорвать Олимпиаду в Токио

15.07.2021, 12:28, Новости дня
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Риск успешной кибератаки на летние олимпийские игры в Токио очень велик, пишет Das Erste. Япония в этом плане совершенно не защищена, так как долгое время игнорировала вопросы кибербезопасности. К тому же ликвидация последствий взлома может занять много времени, а, если он случится на глазах у всего мира во время церемонии открытия Игр, это станет грандиозным провалом, предостерегают эксперты.


Reuters

Эксперты убеждены, что хакерам будет очень легко взломать летние Олимпийские игры в Токио, пишет Das Erste. Для них эту будет «плёвое дело», ведь в плане кибербезопасности Япония находится на уровне развивающейся страны. Если такие атаки происходят, о них стараются просто молчать. Некоторым законам в этой сфере уже по 50 лет. Не хватает персонала, денег, инфраструктуры. И этим пользуются спецслужбы соседних автократических государств: Китая, РФ и Северной Кореи.

«Кибератаку во время Игр невозможно будет предотвратить, — предостерегает советник Олимпийского комитета Японии по вопросам кибербезопасности Тосио Нава. — Больше всего меня беспокоит, как быстро удастся устранить последствия такой атаки». В 2018 во время зимних Олимпийский игр в Пхёнчхане восстановление системы после взлома потребовало трёх дней. Тогда «российские хакеры» обрушили и сайт организаторов, из-за чего зрители не смогли распечатать себе билеты.

В Японии же ликвидация последствий такой атаки займёт гораздо больше времени, убеждены эксперты. Самой привлекательной целью для хакеров может стать новое программное обеспечение для системы вентиляции и устройств кондиционирования воздуха в Олимпийской деревне. В Японии десятилетиями не задумывались о борьбе с этими «невидимыми противниками». И теперь за это придётся расплачиваться. «Очнитесь наконец-то и посмотрите, что происходит в мире — призвал Нава. — До начала Игр это уже не исправить. Если возникнут проблемы, Японии придётся полагаться на помощь других стран Запада».

Риск провала выше всего во время церемонии открытия Игр. «Худший сценарий — это если система обрушится сразу после начала церемонии открытия: ни звука, ни света, ни интернета. Весь мир это увидит, — предостерегает эксперт. — Если хакерской группировке удастся сорвать мероприятие, то эти люди станут героями и иконами для себе подобных. В этом и заключается мотивация этих людей».



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