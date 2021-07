Times – «ищем виноватых» — глава MI5 снял с России ответственность за расистский троллинг британских футболистов

Начальник британской контрразведки Кен Маккалум раскритиковал заявления о том, что расистские оскорбления в интернете в адрес футболистов сборной Великобритании после её проигрыша на чемпионате мира поступали из России. Глава MI5 отметил, что поиск виноватых за границей может говорить о том, что в Соединённом Королевстве закрывают глаза на собственную ответственность в возникновении этой проблемы, пишет The Times.



Глава MI5 Кен Маккалум опроверг утверждения о том, что за расистские оскорбления в интернете в адрес трёх игроков сборной Великобритании по футболу, которые не забили пенальти на финале Евро-2020, несут ответственность российские боты, пишет The Times.

По словам начальника британской контрразведки, это дело не имеет отношения к службам безопасности, потому что не является адресной дезинформацией, опубликованной враждебными государствами. «Я также озвучу одну мысль, возможно, рискуя немного выйти за рамки своей деятельности», — добавил Маккалум во время своего выступления в штаб-квартире MI5. Он указал, что если окажется, что Великобритания «усиленно ищет за границей виноватых в этом феномене расизма», то это может свидетельствовать о том, что она не принимает собственную ответственность за часть проблемы.

Как рассказывает британская газета, ранее благотворительная организация по инклюзивности в футболе Kick It Out заявила, что более двух третей оскорбительных сообщений за прошедшие два сезона опубликованы с иностранных аккаунтов. Правительство Великобритании собирается изменить правила по запретительным распоряжениям в футболе, чтобы распространить их на расистские нападки в интернете, отмечает The Times.