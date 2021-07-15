Скандалы: Бессонные ночи Марии Захаровой

Главный ньюсмейкер МИДа не только выполняет свои основные обязанности, но еще и пишет песни и музыку для известных российских исполнителей — Наргиз, Александра Когана, Кати Лель

Ее называют главным ньюсмейкером России и упрекают в недипломатическом стиле общения. Некоторые считают позором дипломатии. Но Мария Захарова поражает не только тем, как выполняет свои основные обязанности. Она еще и поэт-песенник со стажем. Мария стала автором текстов таких известных песен, как «Верните память» в исполнении Наргиз, «Я ищу тебя», которую спел Александр Коган, и «Сполна», написанной специально для Кати Лель. Причем в первых двух случаях офпред приложила руку не только к словам, но и к музыке.

1. Мир, любовь и война

Мария рассказывала, что мама читала ей много стихов в детстве. А свое первое стихотворение она сочинила еще до школы. Писала только о том, что ее волновало: в третьем классе была тема мира, в пятом – любви и войны. Стихотворение 11-летней Марии о ВОВ отправили на московский городской конкурс, где оно заняло 2-е место.

По признанию Марии, ни на заказ, ни по просьбе писать стихи она не может. Поэтических сайтов не ведет и сборников не выпускает. С годами стихи Захаровой стали приходить просто навязчивой мыслью в виде эмоционального отклика, она их записывает на салфетке или прямо в телефон. Мария считает, что именно поэзия дает ей в концентрированном виде те эмоции, которые она не может себе позволить выдать в комментариях официальной повестки.

Хобби

Играет в куклы

Официальный представитель МИД РФ не только пишет стихи и песни. Мария Захарова увлекается обустройством своего кукольного домика. Хобби осталось с детских лет. Мария регулярно покупает для него новые предметы и даже провела в сооружение электричество. Первым экспонатом в коллекции Захаровой стала микроскопических размеров соломенная шляпа с цветочком. Мария приобрела ее в Пекине. Захарова продолжает гоняться за редкими и необычными предметами миниатюрных размеров. В Англии она купила фарфоровую ванну, в Канаде – кресло-игольницу, а в Калининграде – янтарный утюжок. В 2001 году дипломат приобрела в Бангкоке шкафчик-витрину с расписной посудой, которые стоили 35 долларов. Когда вещей стало так много, что потребовалось место для их хранения, она решила сделать себе подарок и заказала изготовление домика. Он обошелся Захаровой в 200 долларов, которые ей удалось накопить после подработки гидом для китайских туристов.

2. Секунда затмения

Три года назад Мария Захарова случайно на банкете познакомилась с певицей Катей Лель. Нашли общий язык, и Лель рассказала Захаровой о своей жизни и переживаниях. «После этой встречи заснуть я не смогла, – писала Мария в фейсбуке. – А утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню»:

Заплатила я за все сполна,

Хватит сил, но нет терпения.

Время – волна, секунда затмения.

Вот и остановлен этот бег –

Ты не мой любимый человек.

Я, как волна, снова свободна.

Спикер МИД РФ призналась, что история со сбитым турками российским СУ-24 «что-то в ней перевернула» и теперь эта трагедия всегда вместе с ней. Всю ночь после гибели летчиков Мария Захарова не могла заснуть, но утром выдала шедевр. Посвятила эту песню погибшим в Сирии российским офицерам. 22 июня 2017 года ее песня «Верните память» в исполнении Наргиз Закировой открывала Московский международный кинофестиваль:

Помянем их, прошу,

Помянем миром их,

Погибших за страну,

За честь и за своих.

3. «Давлю из всех на газ»

«Я ищу тебя» – эта песня на стихи Захаровой в исполнении Александра Когана звучала на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля в 2017 году. Презентовать песню на фестивале Марию уговорил лично Никита Михалков.

Я ищу тебя сквозь десятки лиц.

Я ищу тебя в стаях диких птиц.

Я ищу тебя каждый день и ночь.

Я ищу тебя и гоню всех прочь.

Мария даже умудрилась сочинить стихи для лезгинки и объявить конкурс на музыку для них:

Мне не страшно, мама,

Я за все отвечу.

Как орел взлетаю

Я судьбе навстречу.

На первой волне пандемии, пока музыканты сидели по домам, Мария Захарова выстрелила хитом в исполнении дуэта Валерии и Максима Фадеева. В апреле 2020-го вышел клип «До предела». Уже в декабре за эту песню Мария Захарова получила премию «Золотой граммофон».

Я делаю всегда все поздно,

Теряю будто в первый раз

Свою любовь – и вот бесслезно

Опять давлю из всех на газ.

Песня про сложные отношения Успенской и ее дочери Татьяны вышла в ротацию в сентябре прошлого года. С певицей Захарова познакомилась на очередном банкете. После задушевных разговоров с королевой шансона спикер МИД снова всю ночь писала стихи. Позже Захарова говорила, что написала их в порыве эмоций: «Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее», – призналась Захарова в фейсбуке.

Наполнена до края

Талантами и силой,

Ты грешная-святая,

Я слишком тебя любила.

4. Поклонники с розами

– Я не пишу на заказ. Хотя с такими просьбами многие обращаются. Но мне нужны только личное общение и эмоции! Я не поэт-песенник, не человек из шоубизнеса, – признавалась Мария Захарова в интервью «МК». – Я чувствую, выплескиваю свои эмоции, и у меня получается. Была еще одна песня с Александром Коганом «Я ищу тебя», там тоже были вброшены мои переживания. Сейчас, может быть, состоится еще одна композиция с другим исполнителем. Я не беру гонорары. Хотя и предлагают, но я отказываюсь. Когда человек пишет стихи профессионально и воспринимает это как работу – одно, а мне неудобно получать за такое какие-то гонорары. Ведь гений – он сразу виден и не требует официального подтверждения, а наше русское графоманство, стихоплетство – оно в нашем национальном характере. Это для меня не столько хобби, сколько милое увлечение, даже еще легче – что-то, что получается само собой. Но мне все это действительно нравится. Вот сегодня я пришла на работу, а там человек у входа ждет меня с букетом белых роз. И говорит: «Спасибо вам за песню!» Ведь кому-то нравится, и это здорово!

5. «Она не поэтесса!»

– Она не поэтесса! Если только с оказией, – восклицает в интервью «Собеседнику+» музыкальный критик Сергей Соседов. – Маша Захарова просто сочиняет тексты песен в свободное от напряженной работы время, где она не может сказать ни одного лишнего слова, все время под прицелом. Это ее хобби, она находит и пристраивает свои лирические стихи. У нее нет времени на какую-то поэзию. Есть несколько песен – 6 или 7. Она как-то прислала мне несколько треков просто послушать. Три года назад в своей рецензии на «Славянском базаре» я высоко оценил песню Захаровой на музыку Макса Фадеева «За тебя, любимый» в исполнении Зары:

Я не знаю, как быть?

Больше так не могу.

У кого мне спросить?

Погадать на судьбу.

– Я тогда написал отзыв на песню и забыл, – продолжает Соседов. – Но вдруг Мария Захарова написала мне благодарность. Она не ожидала, что песня на ее стихи вызовет мое участие, и прислала еще три трека.

Еще был случай

Танцы дипломата

На саммите Россия – АСЕАН, главная цель которого – повышение уровня торгово-экономического сотрудничества стран Юго-Восточной Азии, Мария Захарова станцевала русский народный танец «Калинка». Плясала по ходу трех запевов и трех куплетов. Свободную «Калинку» официального представителя МИД РФ в платье выше колена наблюдали все гости саммита из Мьянмы, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Камбоджи, Брунея-Даруссалама, Вьетнама, Филиппин, Лаоса и Сингапура.

Анатолий Салунов