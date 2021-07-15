Скандалы: Второе пришествие Сергея Капчука

Зачем беглый предприниматель из «списка Титова» будет баллотироваться в Госдуму

Сергей Капчук, вернувшийся в Россию предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на съезде Партии Роста 7 июля 2021 года выступил перед делегатами и выразил благодарность Титову за помощь, оказанную при рассмотрении его дела. Капчук — кандидат от Партии Роста на предстоящих выборах в Госдуму. Daily Storm расспросил бизнесмена о его планах и ожиданиях от грядущей предвыборной гонки. Капчук рассказал об особенностях округа, где он баллотируется, потенциальных оппонентах и финансировании своей избирательной кампании.

— Где вы баллотируетесь?

— Из списка — 174-й округ. Кстати, альма-матер той уралмашской преступной группировки в Екатеринбурге, где родились бандитские системы. 30 лет назад первый выстрел там прозвучал, который положил начало коммунальному переделу. Веду список по Уралу. Шесть регионов мне поручили.

— Почему идете на выборы? И не рискованно ли это в вашей ситуации — лезть на рожон после дела на вас и недавнего возврата на родину?

— Почему на рожон? У нас все-таки конституционно закреплен плюрализм взглядов и волеизъявления, поэтому я не нарушаю никакого закона. Я еще в 2019 году выдвигался. Но на тот момент в силу ограничений, связанных с приговором, которые были отменены недавно, я не смог принять участие в предвыборной кампании. Сейчас уже более юридически защищенные и планируем достучаться до людей, где ситуация меняется постоянно, очень непростая.

— Какие у вас ожидания от выборов и что за оппоненты?

— У меня очень сильные оппоненты, округ очень сложный. Часть Екатеринбурга, половина из жителей этой территории, район Уралмаш, Орджоникидзевский, Кировский, несколько городов: Березовский, Реж, Алапаевск и другие.

У меня там Ионин — очень активный депутат оппозиционный от «Справедливой России», Чепиков — олимпийский чемпион. Ионин, мне кажется, хайпожор, вряд ли его можно считать оппозиционером. <…> Он бравирует тем, что не голосовал за принципиальные законы по изменению возраста пенсионного, мусорным и другим законам. <…> Что касается Чепикова, он другой сильный кандидат и уважаемый. Он олимпийский чемпион, с ним все понятно. У него уже все победы позади, ему не к чему стремиться. Конечно, у него есть желание сохранить статус, зарплату, и голосует он, разумеется, так, как ему скажет партия.

Начали они все кампанию месяца три назад. Я стартую только сейчас, и ни о каком равноправии речи быть не может.

Я считаю, что я имею шансы, и буду биться и участвовать в этой кампании, насколько мне позволит ситуация. Сейчас будем обсуждать с Борисом Титовым, с региональными элитами. То, что они здоровые и большие, как я уже сказал сегодня, — большое тело падает громко.

— Будете ли вы из своих бизнес-активов брать деньги на кампанию?

— Мне нечего вливать, потому что никаких бизнес-активов [нет]. Я в Лондон ничего не крал, ничего не вывозил. У меня был захвачен металлургический завод мой. Уже много времени прошло, но, на мой взгляд, этот вопрос остается открытым. Поэтому я буду вести переговоры со спонсорами, которые готовы будут вкладываться в мою кампанию, понимая, что я достаточно сильный кандидат, исходя из моих прошлых успехов.

Ранее Сергей Капчук был владельцем двух металлургических предприятий, представителем губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя в Москве при президенте РФ, а также кандидатом на выборы губернатора Курганской области. Уралмашская преступная группировка захватила оба завода бизнесмена в 2001 году. Долгое время Сергей Капчук скрывался за рубежом, был осужден, а затем вернулся в Россию, где в отношении него было возбуждено уголовное дело.

На съезде Партии Роста 7 июля 2021 года Капчук поблагодарил Бориса Титова за помощь в возвращении на родину. Бизнесмен напомнил, что его разыскивал Интерпол 13 лет. В 2016 году его дело удалили, потому что правоохранителям не удалось найти состав преступления. Титов отметил, что бизнесмена амнистировали, Верховный суд России пересмотрел его приговор и сейчас Капчук может участвовать в выборах в Госдуму.

Алексей Красовский