“Единая Россия” включила в народную программу меры поддержки инвалидов

Люди с инвалидностью – одна из самых социально незащищенных категорий российских граждан. О важности помощи им много раз говорил президент РФ Владимир Путин. Первый заместитель руководителя фракции “Единой России” в Госдуме Андрей Исаев уверен, что повышение качества жизни людей с инвалидностью должно быть приоритетом партии. Об этом он заявил в ходе стратегической сессии “Повышение качества жизни инвалидов – приоритет Народной программы “Единой России”.

Среди приоритетных направлений деятельности – вопрос получения технических средств реабилитации. Очень важно сделать их максимально доступными и предоставить возможность выбора, в том числе, производителя. Не менее значимая тема – развитие доступной среды.

“Наша задача – создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни”, – подчеркнул Исаев.

Он также отметил необходимость в дальнейшем использовать цифровизацию в медико-социальной эспертизе. По мнению депутата, очень важная тема – развитие доступности спорта, вовлечение в активную жизнь людей слабослышащих и слабовидящих. Исаев предложил внедрить государственную программу для помощи детям и взрослым с интеллектуальными нарушениями.