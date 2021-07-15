Мнение: Владимир Путин о политике большевиков

Иностранные агенты называют Владимира Путина или коммунистом, или антисоветчиком, в зависимости от того, к какому крылу прозападной оппозиции они сами принадлежат. Пожалуй, оба ярлыка неверны.

Владимир Путин, как и все мы, считает распад СССР катастрофой. К примеру, президент подробно объяснял свою позицию в интервью режиссёру Оливеру Стоуну:

https://ria.ru/20170613/1496353896.html

С другой стороны, события 1992 года состояли из распада страны по границам национальных республик и свержения тирании КПСС. Катастрофой был только распад страны. Народ встретил отстранение коммунистов от власти аплодисментами. Всенародные выборы, которые с перерывом в 75 лет снова начали проводиться в России, наглядно показали, что коммунисты не пользуются симпатиями общества.

На днях Владимир Путин опубликовал программную статью об отношениях России с некоторыми республиками бывшего СССР. Там президент высказывается о политике большевиков вполне прямо:

http://kremlin.ru/events/president/news/66181

Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки». В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена.

Традиционно рекомендую прочесть статью по ссылке целиком, это важный и интересный документ. Президент указывает на исторические события, в ходе которых большевики кромсали границы, искусственно разделяя единый народ таким образом, чтобы возможно сильнее ослабить ненавистный им «великорусский шовинизм».

Как видите, причислять Владимира Путина к коммунистам никак нельзя — это было бы несправедливо и фактически неверно. Вместе с тем нельзя называть нашего президента и «антисоветчиком» в том смысле, какой вкладывают в это слово сталинисты.

Из положения «большевики нанесли много вреда России» не следует положение «мы должны отказаться от всех достижений СССР». Если пьяный отец продал квартиру, чтобы купить на вырученные деньги роскошный автомобиль, это ещё не значит, что мы должны теперь бесплатно отдать автомобиль тем, «кому он нужнее». Большевики совершили много ошибок и преступлений, однако Курильские острова по праву принадлежат России, Гагарин был первым в космосе, а каяться за грехи Ленина и Сталина должны в первую очередь наши европейские друзья и партнёры, при поддержке которых большевики пришли к власти и выиграли Гражданскую войну.