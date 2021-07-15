 

Арестован угрожавший сбросить ребенка с балкона в Иркутске мужчина

15.07.2021, 12:06, Новости дня
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Грозившего сбросить ребенка с высоты жителя Иркутска арестовали по ходатайству следствия, сообщил Октябрьский райсуд города.

«15 июля Октябрьским районным судом Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении мужчины, который органом предварительного расследования обвиняется в покушении на убийство своего малолетнего сына», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Согласно предъявленному обвинению, мужчина после ссоры с супругой удерживал малолетнего ребенка на руках, находясь на наружном каркасе балкона квартиры на 14 этаже.

«Однако действия обвиняемого, направленные на убийство ребенка, не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку своевременно стали известны сотрудникам полиции и предотвращены последними»,– указали в суде.

Между тем сам обвиняемый заявил, что любит своего сына. Также он объяснил, зачем вышел на балкон с ребенком. «Чтобы жены своей привлечь внимание», – сказал он.

Суд сообщил, что мужчина частично признал вину в предъявленном обвинении. В пресс-службе суда добавили, что он попадал в поле зрения полиции, в том числе за угрозу убийством.

Во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть. Для переговоров с ним привезли его супругу. СМИ сообщали, что поводом для инцидента могло служить подозрение супруги в измене. Позже мужчина вернул ребенка на балкон, его задержали.

Позже стало известно, что жена грозившего скинуть ребенка с высоты иркутянина за несколько дней до инцидента заявляла в полицию, что супруг нанес ей побои.



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