 

В США озвучили повестку встречи Байдена и Меркель

15.07.2021, 12:06, Новости дня
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, как ожидается, обсудят в ходе запланированных на четверг переговоров взаимоотношения с Россией, в том числе тему приписываемых российским хакерам кибератак, сообщила представитель американской администрации высокого ранга.

Как она подчеркнула, в Вашингтоне надеются, что визит Меркель позволит «подтвердить глубокие и прочные двусторонние связи между двумя странами», передает ТАСС.

Американская администрация ожидает, что в ходе встречи Байден и Меркель «обсудят весь спектр общих вызовов в области безопасности, в том числе Афганистан, Ливию и регион Сахеля». «Ожидаем, что лидеры также обсудят общие способы ответа на региональные вызовы, в том числе противостояние российским кибератакам и территориальной агрессии, противодействие растущему влиянию Китая, его нерыночным экономическим практикам и нарушениям прав человека, в том числе принудительному труду», – отмечается в сообщении.

Кроме того, власти США рассчитывают затронуть тему «поддержки суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также укрепления евроатлантических устремлений стран Западных Балкан». Администрация США ожидает также, что будут обсуждаться темы борьбы с пандемией, в том числе «предоставления доступа к вакцинам по всему миру».

Также в администрации США подтвердили, что Байден намерен затронуть на переговорах с Меркель тематику как строительства газопровода «Северный поток – 2», так и возможности разработки механизмов, призванных гарантировать, что энергоресурсы не используются в качестве инструмента принуждения. При этом в США выразили уверенность, что встреча Байдена и Меркель не даст конкретных решений по Nord Stream 2. «Мы не ожидаем по «Северному потоку» никакого официального объявления или осязаемого результата по итогам встречи лидеров завтра (в четверг). Но, как я сказала, у команд (то есть должностных лиц правительств США и Германии) шли очень продуктивные переговоры по этому ряду вопросов. И (я) ожидаю, что это будет продолжаться», – сообщила американский чиновник.

Кроме того, она призвала не строить далеко идущих выводов по поводу того, что Вашингтон и Берлин до сих пор не достигли договоренности по «Северному потоку – 2», хотя германская сторона рассчитывает на компромисс до августа. «Я бы не стала делать далеко идущие выводы относительно сроков. Считаю, что у нас продолжаются хорошие обсуждения. Привязка к августу, которую отслеживают, думаю, объясняется тем, что Госдепартамент должен представить в это время очередной доклад (про применение санкций в отношении участников проекта «Северный поток – 2») Конгрессу США», – сказала ведущая брифинга.

Он добавила, что Байден и Меркель примут по итогам встречи «Вашингтонскую декларацию», «в которой будет отражено их общее видение сотрудничества по противодействию политическим вызовам. Этот документ, скорее всего, изложит широкие принципы и ценности, формирующие наши отношения».

Стороны также вырабатывают «другие инициативы, направленные на укрепление» двусторонних отношений на перспективу. Речь идет, в частности, о создании форума, в рамках которого «немцы и американцы из большого числа секторов» будут анализировать глобальные проблемы и предлагать пути их решения, отметила чиновник. Кроме того, правительства США и ФРГ «рассмотрят разработку экономического диалога, чтобы еще больше укрепить эту часть двусторонних отношений» и изучат вариант «запуска партнерства в области энергетики и климата».



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