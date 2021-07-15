 

Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL по требованию Польши

15.07.2021, 12:06, Новости дня
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Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Таким образом была отклонена апелляция Германии по предыдущему решению, касающемуся OPAL, передает ТАСС.

«На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным решение Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», – говорится в документе.

«Северный поток» – магистральный газопровод, пролегающий от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. «Северный поток» поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. 

Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». При этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток – 2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

Между тем в июне Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Варшава призвала США «поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Также там предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему первому «Северному потоку» повезло больше второго и как Европа ради выгоды пошла на предательство.



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