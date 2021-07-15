Бритни Спирс снова выступила в суде против своего отца: “Я думала, меня пытаются убить”

Вчера, 14 июля, в Лос-Анджелесе состоялось еще одно заседание по делу об опеке над поп-звездой Бритни Спирс. Интересы певицы на этом слушании, которое провела судья Бренда Пенни, представлял уже новый защитник Мэттью Розенгарт, который официально вступил в свои обязанности. Документы, разрешающие Бритни самостоятельно выбирать адвоката (ранее этот вопрос тоже решали опекуны) тоже вступили в силу. Сама Бритни снова дала показания по телефону, часть которых просочилось в прессу.

Спирс заявила, что намерена предъявить своему отцу, Джемсу Спирс, который на протяжении 13 лет является ее основным опекуном, обвинения в злоупотреблении своей ролью.

Я выступаю здесь, чтобы избавиться от контроля отца и обвинить его в злоупотреблении своими полномочиями. Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. И если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании. В какой-то момент я думала, что они пытаются убить меня, – эмоционально выступила Спирс.

Новый адвокат певицы, который ранее работал со звездами Голливуда, включая Бена Аффлека, Стивена Спилберга и Шопа Пенна, поддерживает свою подопечную в стремлении идти до победного конца. После заседания Мэттью Розенгарт дал небольшой комментарий прессе, заверив, что будет активно добиваться в суде прекращение опеки над Спирс.

Джейми Спирс должен быть отстранен от опекунства, потому что это в интересах лица под опекой, – сказал Розенгарт.

Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт и Вайнона Райдер

На заседании в среду судья Пенни также одобрила ходатайство, поданное фирмой по управлению активами Bessemer Trust об отказе контролировать финансы Спирс.

Сразу после окончания суда Бритни Спирс сделала публикацию в микроблоге. Певица разместила ролик, в котором она катается на лошади и крутит колесо, а в подписи поблагодарила фанатов за поддержку.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Напомним, что чуть больше недели назад стало известно, что Бритни Спирс осталась без юридической поддержки. Сэмюэл Д. Ингхэм, представлявший интересы певицы в течение тринадцати лет, подал прошение об отставке и получил одобрение судьи.

Ранее, 23 июня в верховном суде Лос-Анджелеса состоялось слушание, на котором впервые за долгое время певица Бритни Спирс лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. Поп-звезда, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”. Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.

Сразу после того, как заявление Бритни распространилось в сети, в ее поддержку выступили миллионы поклонников по всему миру, а также друзья и коллеги. Одним из первых это сделали ее нынешний бойфренд Сэм Асгари и бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк. Свои слова поддержки и сочувствия, а также призывы освободить Бритни из-под контроля отца оставили в социальных сетях и другие знаменитости: например, Белла Хадид, Хлое Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Вера Вонг, Кейли Куоко, Мэрайя Кери, Холзи, Джамила Джамиль.