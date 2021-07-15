Полностью вакцинированные от COVID-19 имеют меньше шансов заразиться штаммом “Дельта” – Минздрав Украины

По его словам, это “не больше 8% из всех тех, кто получил две дозы прививок, заболел и был госпитализирован”.

“В этой ситуации просматривается определенный оптимизм. Болеет небольшое количество людей, получивших полный комплекс прививок от COVID-19. Но еще более оптимистично то, что достаточно мало человек среди тех, кто был вакцинирован и заболел, попадает в больницу”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцина, которая используется в Украине и признана Всемирной организацией здравоохранения, предотвращает среднее и тяжелое течение COVID-19.

“Это плюс и для людей, и для системы здравоохранения, поскольку не заполняются реанимации, не загружаются кровати с кислородом. И это позволяет даже при высоких цифрах регистрации случаев COVID-19 спокойно функционировать системам здравоохранения и оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, независимо от того, является ли это инфекционной болезнью или нет”, – подчеркнул Ляшко.

Контекст:

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. По состоянию на 14 июля в Украине официально подтверждено четыре случая “Дельта”- штамма.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 14 июля в Украине зафиксировали 623 новых случая коронавирусной болезни (более 2,24 млн – с начала эпидемии), в среду умерло 20 человек, выздоровело – 589.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране 14 июля против коронавируса привили почти 109 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу получило около 2,48 млн человек, более 1,3 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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