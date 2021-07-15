“Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше”. Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына

“Дорогой наш сыночек! Сегодня тебе один месяц. Месяц счастья и любви. Наша жизнь перевернулась. Мы в любви. Ты подарил нам столько новых ощущений и эмоций! Мы для тебя сделаем все. За четыре недели мы выросли на 3 см, набрали 1,6 кг. Любим рассматривать лица, усердно пытаемся держать головку. Улыбаемся. Реагируем на звуки более чутко, чем несколько недель назад. Фокусируем взгляд на игрушке и следим за ней в движении”, – отметила она.

Также жена Павлика рассказала о питании их сына.

“Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше. Раньше кушал больше часа, сейчас время сокращается. И с нетерпением ждем новых достижений нашего Мишутки”, – написала она.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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