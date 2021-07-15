 

Компания Nissan работает над созданием преемника модели GT-R

15.07.2021, 11:38, Новости дня
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Японский автопроизводитель Nissan намерен выпустить новую модификацию купе GT‑R R36.

Эксперты констатировали, что готовящаяся новинка станет преемником для модели GT‑R. Вместе с тем производитель не станет менять платформу, оставив прежнюю архитектуру. Однако существенные изменения ожидаются в отношении подвески и шасси. Под капотом нового спортивного купе установили 3,8-литровый бензиновый мотор с турбиной на 600 л.с. мощности.

Аналогичную силовую установку используют также в модели GT‑R Nismo. Автомобиль приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией, а также имеет систему полного привода. Остальные особенности транспортного средства будут рассекречены в рамках официальной премьеры спорткара.



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