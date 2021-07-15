 

Ученые сумели определить состав подсолнечного масла по ДНК семян

15.07.2021, 11:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оказывается, в мире сейчас очень трудно найти партии абсолютно одинаковых семян подсолнечника, так как в растении имеется примерно два с половиной миллиона генных мутаций. Однако ученые пришли на помощь производителям.

Биологи разработали методику определения состава будущего постного масла по ДНК самих семян подсолнечника, из которых оно будет изготовлено. Подробнее об это можно прочитать в публикации на страницах журнала BMC Genomics.

Отметим лишь, что данная разработка поможет производителям лучше планировать производство и управлять качеством подсолнечного масла, которое будет изготовлено из каждой следующей партии семян. Также можно лучше планировать посевную.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / Обновленные универсалы Lada Largus FL добрались до дилеров

16.12 / Сытник: Я никогда ни с кем не ссорюсь

25.07 / От COVID-19 умер врач футбольной сборной Украины

17.02 / Economist – вакцины не спасут — пандемия коронавируса превращается в эндемию

07.10 / SpaceX вывела на орбиту 60 спутников связи Starlink

20.11 / В ГБР заявили, что не вызывали участников Майдана на допросы

03.12 / La Tercera – «печальный день для астрономии» — в Пуэрто-Рико разрушился один из крупнейших в мире радиотелескоп «Аресибо»

19.09 / Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на информацию о хакерах, похитивших письма демократов

30.07 / Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России

14.02 / Смерть трех военных на Донбассе. Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту небрежного отношения к службе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика