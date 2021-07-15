Ученые сумели определить состав подсолнечного масла по ДНК семян

Оказывается, в мире сейчас очень трудно найти партии абсолютно одинаковых семян подсолнечника, так как в растении имеется примерно два с половиной миллиона генных мутаций. Однако ученые пришли на помощь производителям.

Биологи разработали методику определения состава будущего постного масла по ДНК самих семян подсолнечника, из которых оно будет изготовлено. Подробнее об это можно прочитать в публикации на страницах журнала BMC Genomics.

Отметим лишь, что данная разработка поможет производителям лучше планировать производство и управлять качеством подсолнечного масла, которое будет изготовлено из каждой следующей партии семян. Также можно лучше планировать посевную.