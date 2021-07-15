 

Netflix назначил Майка Верду ответственным за подразделение видеоигр

15.07.2021, 11:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководители сервиса Netflix назначили Майка Верду ответственным за будущее подразделение видеоигр. Под его руководством начнётся работа над введением этой возможности на интернет-платформе.
Начиная с 2022 года Netflix планирует своим подписчикам предоставлять возможность окунуться в мир видеоигр. Для этого уже сейчас создано новое подразделение внутри компании. Майк Верду является бывшим креативным директором Zynga и вице-президентом EA Mobile. Среди его заслуг также должность вице-президента Facebook, где он отвечал за контакты с разработчиками VR-игр для Oculus Rift. Уже сейчас Верду вступил в свою должность и начал набор кандидатов.

Несмотря на желание Netflix создать раздел с играми, пока никакой более подробной информации о нём нет. Неизвестно также, и будет ли он отдельным от материнского сервиса, так как в этом случае придётся покупать подписку дополнительно и на игры. Официальные представители пока не сообщают, что подписчикам стоит ожидать каких-то изменений в тарифах в будущем.

Источник: gamemag.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.09 / Три месяца под прицелом камер: Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу

02.07 / Учёные выяснили, какая температура является опасной для COVID-19

27.07 / Здоровье: Врачи назвали 5 худших утренних пищевых привычек

21.06 / Мнение: Без пощады

06.06 / Всеукраинская перепись олигархов

07.10 / Дыхательный тест диагностировал рак на ранней стадии с точностью 80%

19.04 / Что будет, если долго сидеть в туалете

29.03 / Мнение: Россия готовится к войне?

02.06 / Мнение: Когда силовики нагрянут к Явлинскому?

24.06 / В России за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика