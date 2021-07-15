Netflix назначил Майка Верду ответственным за подразделение видеоигр

Руководители сервиса Netflix назначили Майка Верду ответственным за будущее подразделение видеоигр. Под его руководством начнётся работа над введением этой возможности на интернет-платформе.

Начиная с 2022 года Netflix планирует своим подписчикам предоставлять возможность окунуться в мир видеоигр. Для этого уже сейчас создано новое подразделение внутри компании. Майк Верду является бывшим креативным директором Zynga и вице-президентом EA Mobile. Среди его заслуг также должность вице-президента Facebook, где он отвечал за контакты с разработчиками VR-игр для Oculus Rift. Уже сейчас Верду вступил в свою должность и начал набор кандидатов.

Несмотря на желание Netflix создать раздел с играми, пока никакой более подробной информации о нём нет. Неизвестно также, и будет ли он отдельным от материнского сервиса, так как в этом случае придётся покупать подписку дополнительно и на игры. Официальные представители пока не сообщают, что подписчикам стоит ожидать каких-то изменений в тарифах в будущем.

Источник: gamemag.ru