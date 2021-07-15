 

Гарик Харламов номинировал Джигана на премию «Отец года» за тренировку c сыном

15.07.2021, 11:36, Разное
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В своем микроблоге Instagram Гарик Харламов часто публикует различные забавные случаи из жизни или высказывания известных людей. Недавно он разместил видео тренировки Джигана с годовалым сыном, номинировав рэпера на премию «Отец года».
На кадрах запечатлено, как Джиган боксирует с Давидом. Музыкант ударил грушу, после чего она по инерции начала движение и задела ребенка. Годовалый сын Джигана и Оксаны Самойловой упал на траву и начал плакать. Рэпер сначала даже не понял, что случилось. Гарик Харламов высмеял его и написал: «Папа может!».

Фолловеры юмориста разделились во мнениях. Одна часть оценила шутку Гарика Харламова и начала придумывать свои подписи к видео. Другая – обеспокоилась нынешним состоянием здоровья ребенка. Некоторые подписчики написали, что это была просто случайность, а в целом, Оксана Самойлова с Джиганом – любящие родители. Знаменитости часто балуют своих детей. Например, недавно мать приобрела для годовалого сына костюм Aгmani, стоимость которого 30 тысяч рублей.



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