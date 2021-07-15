 

Муж Бородиной Омаров устроил пенную вечеринку на яхте посреди моря

15.07.2021, 11:36, Разное
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В преддверии развода с Ксенией Бородиной Курбан Омаров отправился на отдых в Сочи. Он устроил посреди моря пенную вечеринку на яхте в компании друзей.
Бизнесмен отправился в автопутешествие со своим сыном, рожденным в первом браке. Сначала он был в Казани, после чего поехал на побережье Черного моря. Курбан Омаров показал, как веселится на яхте. Некоторые фолловеры предположили, что экс-возлюбленный Ксении Бородиной отмечает предстоящий развод.

Пара была вместе на протяжении шести лет. После того, как стало известно о предстоящем расторжении брака, ведущая «ДОМа-2» улетела в Турцию, где поселилась на роскошной вилле. Ксения Бородина отдыхает на побережье Эгейского моря и ни в чем себе не отказывает.

В комментариях подписчики Курбана Омарова написали о впечатлении, что пара «отдыхает друг другу на зло». Некоторые фолловеры не понимают, чего бизнесмену не хватало в отношениях с Ксенией Бородиной. Однако есть и те, кто поддержал Курбана Омарова, заявив, что «таких как Ксюша – миллион».



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