 

CNBC – самый глубокий в мире бассейн для дайверов в Дубае привлекает новых туристов

15.07.2021, 11:34, Новости дня
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Открывшийся недавно в Дубае бассейн для дайверов глубиной 60 метров был занесён в прошлом месяце в Книгу рекордов Гиннеса и привлекает множество туристов. Посетители могут погрузиться вглубь и исследовать специально созданный для дайверов «затонувший город», а также обучиться технике погружений на дайверских курсах или заняться подводной съёмкой, передаёт CNBC.

Самый глубокий в мире бассейн для дайвинга недавно открылся в Дубае. В Deep Dive Dubai дайверам предлагают исследовать «затонувший город», расположенный на глубине 200 футов под водой.

Дайверы могут исследовать подводные «квартиры» города, а также библиотеку и галерею. При этом температура воды поддерживается на уровне плюс 86 градусов по Фаренгейту, так что пловцы могут нырять в комфортной атмосфере. 

Объект также работает как киностудия для подводных съёмок. Кроме того, здесь предлагают обучающие курсы как для любителей, так и для сертифицированных дайверов.

Данный аттракцион был занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый глубокий бассейн мира в июне 2021 года. Его уже успели посетить наследный принц Дубая, а также знаменитый актёр Уилл Смит. А для широкой публики Deep Dive Dubai откроется в конце июля 2021 года. 

Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года. 



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