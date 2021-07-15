Американский экшен с русской эстетикой – российский фильм стал самым популярным на Netflix

Российский супергеройский боевик «Майор Гром: Чумной Доктор» неожиданно возглавил мировой рейтинг самых популярных художественных фильмов на Netflix. Как пишет болгарское издание «Сега», на первый взгляд российский фильм похож на американский, только с русским акцентом, однако существует одно очень существенное отличие — прямо противоположная идеология: главный злодей, по сути, является положительным персонажем.



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Российский супергеройский боевик «Майор Гром: Чумной Доктор» неожиданно возглавил мировой рейтинг самых популярных художественных фильмов на Netflix. Как пишет «Сега», это удивительное событие не только потому, что российские фильмы обычно не входят в число самых популярных, но и потому, что у себя на родине этот фильм не произвёл ожидаемого впечатления и не окупился.

Как продолжает болгарское издание, это уже третья, самая серьёзная на сегодняшний момент попытка нового российского кино в супергеройском жанре после «Чёрной молнии» в 2009 году и «Защитников» в 2017-м. «Майор Гром: Чумной Доктор» основан на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble Comics, его основатель — продюсер этого боевика.

Международная премьера фильма состоялась на Netflix 7 июля. По данным сервиса FlixPatrol, «Майор Гром: Чумной Доктор» попал в десятку самых просматриваемых фильмов в 65 странах, а в Бразилии, Бельгии, Венгрии, Испании, Италии, Словакии, Швейцарии, Чехии, Катаре, Кувейте, Люксембурге, Омане, Доминиканской Республике и на Кипре стал абсолютным лидером.

На первый взгляд российский фильм похож на американский, только с русским акцентом. В остальном там тот же экшен, то же насилие, тот же обмен ироничными замечаниями, почти те же ситуации и те же клише, те же герои и та же эстетика. Однако, отмечает автор материала, есть одно очень существенное отличие — прямо противоположная идеология.

В центре сюжета — петербургский сыщик Игорь Гром, брутальный небритый одиночка без друзей и семьи, нарушающий правила и самовольно применяющий насилие в своей работе. Несмотря на постоянные конфликты со своим начальством, он самый эффективный коп в городе — по образцу несчётного множества эффективных копов в американском кино.

Враг, которого должен найти и поймать майор — мститель в маске и с огнемётом по прозвищу Чумной Доктор. Он не похож на американских злодеев, убивающих невинных людей ради денег и мирового господства. Чумной Доктор борется с коррупцией и с помощью своего огнемёта расправляется с коррумпированными докторами, судьями, бюрократами и чиновниками.

«Если бы он не поджигал их живьём и фильм не был бы русским, он был бы положительным героем, а майор Гром, защитник коррумпированных — отрицательным. Однако в РФ никто не имеет права бороться с коррупцией, если это государственная коррупция. Для российского кино это делает Чумного Доктора олицетворением зла», — пишет автор статьи.