 

WP – администрация Байдена сообщила кубинским и гаитянским беженцам, что их в США не ждут

15.07.2021, 11:34, Новости дня
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Америка не станет пускать к себе мигрантов с Кубы и из Гаити — их будут отправлять обратно или же, если они смогут доказать, что на родине их ждут преследования со стороны властей, переправлять в другие страны, сообщил журналистам во вторник министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Как пишет WP, Майоркас подчеркнул, что такая политика американской администрации связана с опасениями за жизнь мигрантов, ведь многие из них, пытаясь добраться до США морем, гибнут.


Reuters

Глава Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Алехандро Майоркас во вторник предостерёг граждан Кубы и Гаити от попыток найти убежище в Соединённых Штатах на фоне неспокойной обстановки в этих странах, предупредив, что их либо вернут на родину, либо отправят в другие страны, пишет The Washington Post. 

По информации газеты, Майоркас, родители которого прибыли в США с Кубы в качестве беженцев, спасаясь от «захвата власти коммунистами», заявил в ходе пресс-конференции, что администрация американского президента Джо Байдена поддерживает граждан обеих стран, однако не советует им предпринимать попытки добраться до Америки морем. «Это обернётся гибелью людей, — пояснил чиновник в ходе общения с журналистами, проходившего в штаб-квартире Береговой охраны США в Вашингтоне. — Для миграции морем нельзя выбрать правильный момент». «Скажу, с вашего разрешения, чётко и понятно: если решите плыть, до США не доберётесь», — добавил он. 

По словам Майоркаса, МВД зафиксировало небольшой рост миграционного потока по морскому пути и намеревается перекрыть его, пока он не превратился в волну, — ведь такая волна будет особенно опасной сейчас, поскольку в США продолжает распространяться коронавирус, а к тому же начался «сезон ураганов». Министр уточнил, что мигранты, которые будут задержаны Береговой охраной, будут возвращены в родные страны, если только им не удастся доказать, что у них имеются обоснованные опасения преследования со стороны их властей; таких беженцев будут отправлять в «третьи страны», говорится в материале WP. «На территорию США они попасть не смогут», — приводит газета слова Майоркаса.    

Как отмечается в материале The Washington Post, за несколько дней до пресс-конференции Майоркаса Береговая охрана США решила прекратить операцию по розыску девяти кубинцев, лодка которых перевернулась примерно в 41 км от американского острова Ки-Уэст (штат Флорида).   

По информации The Washington Post, американские правоохранительные органы за первые месяцы нынешнего налогового года успели задержать 313 мигрантов с Гаити, тогда как за весь прошлый налоговый год их было задержано 430. Кубинских мигрантов Береговая охрана США перехватила в этом налоговом году более 550, притом что за весь прошлый год их было задержано 49.



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