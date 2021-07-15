Скандалы: «Прогрессу» дали срок

Экс-гендиректор предприятия Александр Кирилин осужден за растрату и злоупотребление полномочиями

Кировский районный суд Самары в среду признал бывшего гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Александра Кирилина виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями, приговорив экс-топ-менеджера предприятия к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. По версии следствия, глава «Прогресса» заключил невыгодный для предприятия контракт, а кроме того, якобы присвоил имущество завода на несколько миллионов рублей. Защита Александра Кирилина настаивает на его невиновности и будет обжаловать приговор.

Судья Кировского районного суда Самары Лия Пирожкова в среду огласила приговор в отношении бывшего гендиректора АО «РКЦ «Прогресс»» Александра Кирилина. Он признан виновным в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Экс-главе предприятия назначено наказание в виде восьми с половиной лет заключения в колонии общего режима и штрафа на сумму 800 тыс. руб. Об этом “Ъ” сообщил адвокат подсудимого Анатолий Мотин.

«Приговор нам на руки еще не выдали по непонятным причинам, но суд, видимо, взял двое суток для корректировки документа. Также суд назвал позицию защиты абсурдом, и мы расцениваем это как оскорбление, потому что он не имеет права давать таких оценок. Но такая же характеристика применима и к вынесенному приговору»,— отметил собеседник “Ъ”.

По словам Анатолия Мотина, Александр Кирилин «своей вины не признавал на всем протяжении следствия и не признает до сих пор».

Защита экс-гендиректора АО «РКЦ «Прогресс»» намерена обжаловать приговор.

Адвокат подсудимого также поставил под сомнение правдивость показаний, которые дали в суде свидетели против Александра Кирилина. По словам Анатолия Мотина, они «меняли свои показания, чтобы скрыть огрехи службы».

Ранее прокурор запросил для экс-управленца десять лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Надзорное ведомство решит вопрос об обжаловании приговора в установленный законом десятидневный срок.

По версии следствия, которое вела ФСБ, руководитель «Прогресса» около десяти лет назад заключил экономически невыгодный для предприятия контракт с ООО «Союзобщемашимпорт».

Завод, как выяснили следователи, купил у компании гидравлический вытяжной пресс по завышенной цене — 125 млн руб.— за счет средств федерального бюджета.

Второе преступление топ-менеджер якобы совершил около пяти лет назад, когда, по данным следователей, похитил часть имущества «Прогресса» на общую сумму 3,5 млн руб.

Об уголовном деле против Александра Кирилина стало известно в феврале 2018 года. Тогда же суд по ходатайству следствия на время отстранил господина Кирилина от должности главы РКЦ. Подозреваемый пытался оспорить судебное решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе. Позже топ-менеджера вовсе уволили без выплаты компенсаций.

В 2016 году, до того как Александра Кирилина заподозрили в уголовных преступлениях, его дочь, начальник управления финансов и внешней экономической политики РКЦ «Прогресс» Светлана Кирилина стала подозреваемой по делу о нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями.

Госпожа Кирилина якобы причастна к покупке на торгах оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» по завышенной цене.

Уголовное дело было передано в Кировский районный суд в октябре 2018 года. В настоящее время продолжаются слушания по нему.

Чуть позже, в феврале 2019 года, стало известно, что первый заместитель Александра Кирилина Константин Наумов тоже находится под следствием: топ-менеджера заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при ремонте одного из цехов завода; одни и те же работы, считают следователи, по документам выполнялись дважды и разными организациями. Дело против Константина Наумова в апреле текущего года начал рассматривать Измайловский районный суд Москвы.

Дело самого Александра Кирилина отправили в суд в августе 2019 года, но оно было возвращено в прокуратуру из-за «неконкретизированного обвинения». В июле 2020 года дело вновь передали в суд.

Георгий Портнов