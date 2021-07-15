 

Турчак предложил организовать отдых детей медиков из “красных зон”

15.07.2021, 11:30, Разное
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Реализация инициативы позволит загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморья, отметил Турчак.

Он напомнил, что в прошлом году единороссы предложили предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медицинских работников, которые трудятся в “красных зонах”.

Партийцы предоставили инициативу в правительство. Это позволило отправить на отдых более тысячи детей.

По словам Турчака, необходимо предусмотреть специальные квоты по линии Минздрава, Минпросвещения. “Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС”, – сказал секретарь генсовета “ЕР”.

Сенатор указал на необходимость изменения нормативных актов и федерального законодательства. Фракция “ЕР” в Госдуме и Совфед готовы претворить инициативу в жизнь, сказал Турчак.

Также секретарь генсовета “ЕР” встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае.



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