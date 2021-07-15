Мнение: Планирование убийства президента Гаити проходило в Майами

Подъехали новые подробности на тему убийства президента Гаити. Уши США торчат все явственней.

1. Непосредственное планирование убийства президента Гаити проходило с ноября 2020-го года.

2. Организационное собрание, где присутствовало 7 человек (включая тех, кто был впоследствии арестован на Гаити) проходило помещении штаб-квартиры охранной фирмы CTU Security венесуэльца Интриаго, который сейчас прячется от нарастающих вопросов. Здание находится в пригороде Майами.

Собрались венесуэлец Антонино Интриаго, владелец компании, колумбийский менеджер Аркангель Претель, американец гаитянского происхождения Джеймс Солажес, гаитянский дипломат по фамилии Аскард, уже арестованный гаитянский врач Кристиан Санон и колумбиец Джонатан Ривера Гарсия.



Интриаго в песочных штанах.

3. Сам Интриаго был лично знаком с липовым "президентом" Венесуэлы Гуайдо и президентом Колумбии Иваном Дуке (оба были причастны к нескольким попыткам государственного переворота в Венесуэле).

В 2018 году Интриаго встречался в Майами с Иваном Дуке.



Интриаго и президент Колумбии Иван Дуке. Пресс-служба Дуке отрицает связи с Интриаго и заявляет, что это случайное фото.

В 2019-м году, после начала активных попыток по свержению Мадуро в Венесуэле, Интриаго приезжал в колумбийскую Кокуту, где был организован концерт против "венесуэльской диктатуры". Там же он встречался с Гуайдо и представителями наркокартеля "Лос Рострохос", которые помогали тогда в проведении операций на границе Колумбии и Венесуэлы. Но в итоге, попытки прорыва границы Венесуэлы провалились, а концерт "Мы все Венесуэла", закончился грандиозным скандалом связанным с обвинениями в хищении средств предназначенных на "борьбу с тиранией" (часть денег была банально разворована окружением Гуайдо. Стоит также отметить, что председатель национальной Ассамблеи Хорхе Родригес обвинил CTU Security в причастности к покушению на Мадуро с помощью дронов во время парада 4 августа 2018 года.

И вишенка на торте, Интриаго предлагал свои услуги по устранению президента Венесуэлы в рамках операции "Гедеон", но в конечном счете в Вашингтоне предпочли ЧВК Silvercorp Джордана Гудро (который был связан с окружением Трампа).

Что интересно, в 2019 году перед выборами в США, Иван Дуке, Интриаго и кубинец Альфред Сантамария (также связанный с CTU Security) провели в Майами агитационную кампанию в поддержку Трампа и против нынешних президента Байдена и вице-президента Харрис.

В ходе агитационной кампании среди кубинских и венесуэльских эмигрантов во Флориде, Байдена и Харрис называли коммунистами (!), которые прислуживают коммунистическим режимам на Кубе и в Венесуэле. Стоит отметить, что Флориду Трампа действительно выиграл, хотя демократы рассчитывали, что голоса эмигрантов помогут Байдену там победить.

Также среди партнеров Интриаго всплыл кубинец Антонию Эскивель, глава Кубинской патриотической хунты, которая была причастна к нескольким попыткам убийства Фиделя Кастро.





4. Один из задержанных наемников показал, что непосредственно к убийству Моиса из группы в 26 человек причастны семеро, в том числе и граждане США. Сестра одного из убитых на Гаити наемников опубликовала фотографию убитого на Гаити брата в футболке CTU Security.



Компании связанные с CTU Security

5. Среди наемников было несколько информаторов и осведомителей УБН и ФБР. УБН уже признало наличие своих людей среди убийц Моиса, но заявляет, что не причастно к убийству. По заявлению УБН, информатор после убийства Моиса связался со своим куратором и сообщил о произошедшем, после чего получил инструкции сдаться местным властям и содействовать им, сдав им как минимум одного из подозреваемых. ФБР также отрицает свою причастность к убийству Моиса, заявляя, что агентство использует "законные источники для сбора информации".Министерство Юстиции США заявило, что будет расследовать "какие-либо нарушения уголовного законодательства США" и будет содействовать властям Гаити.

Само собой, общественность пытаются уверить, что информаторы двух федеральных агентств в достаточно небольшой группе наёмников, на протяжении нескольких месяцев якобы ничего не знали о подготовке операции по убийству президента Гаити.

6. Также заявляется, что к убийству Моиса мог быть причастен премьер-министр Гаити, который сейчас фактически управляет островом, а также запрашивает ввод американских войск на Гаити и хочет максимального содействия со стороны американских органов в расследовании убийства президента.

7. Власти Гаити заявили, что непосредственно на месте проведение операции курировал гаитянец Кристиан Эммануэль Санон, который прибыл на остров в июне на самолете. Именно Санон вел дела с руководством CTU Security. На текущий момент на Гаити задержаны 3 человека с паспортами США.

8. Глава службы безопасности президента Гаити Димитри Херард (лысый на фото) вчера был задержан полицией Гаити.

Он также был связан с CTU Security через собственную охранную фирму. С января по май он 6 раз посетил Колумбию.

Также полиция Гаити заявила, что 19 авиабилетов для наемников были куплены через CTU Security и как минимум двое колумбийцев были напрямую связаны с CTU Security. По этому поводу с Гаити уже последовал запрос в Интерпол.

Пока что ситуация выглядит так, что по каким-то причинам в США решили заменить президента на Гаити.

Для чего через американскую охранную фирму (как и в случае с Венесуэлой) связанную с правыми кругами в венесуэльской эмиграции и колумбийской военщины, были наняты колумбийские наемники, среди которых были люди работавшие на УБН и ФБР, что позволяло контролировать ход операции. Подготовка и планирование операции осуществлялось на территории США.

Весьма вероятно, что отсутствие сопротивления со стороны охраны президента было связано с тем, что глава службы охраны был напрямую связан с операцией по устранению президента.

После устранения президента, новый "народный лидер", должен был обеспечить законные предпосылки для ввода американских войск на Гаити "для наведения порядка". После того, как операция пошла очень криво и всплыли косвенные улики указывающие на США, операция перешла в стадию "контроля ущерба" и сейчас основная задача американских гос.органов, представить дело так, что США как государство не имели отношения к убийству, а это чисто гаитянская инициатива, в которую по чистой случайности оказалась вовлечена американская охранная фирма, информаторы УБН и ФБР, а также американские граждане гаитянского происхождения. Ключевой вопрос, кто именно нанял CTU Security.

Полагаю, что все будут сводить к внутриполитической борьбе на Гаити и самоуправству деятелей причастных к процессам свержения неугодных США режимов в Латинской Америке, которые на протяжении месяцев планировали на территории США убийство президента Гаити, а американские спецслужбы ничего об этом не знали.

UPD: Как дополняют читатели, в 2019-м году на Гаити была задержана ударная команда наемников из ЧВК Kroeker Partners.

https://colonelcassad.livejournal.com/4787968.html – ЧВК Kroeker Partners

1. Местная полиция заявляет, что есть основания подозревать, что они прибыли по не афишируемому приглашению со стороны руководства страны.

2. Задержали их в двух машинах без номерных знаков на блокпосту местной полиции, при этом они утверждали, что находятся "на важной правительственной миссии", при этом посольство США заявило, что у задержанных американцев не было "тайной операции на местах".

3. Кристофер Майкл Осман, 44 года, Кент Леланд Крукер, 52 года, и Кристофер Марк МакКинли, 49 лет, являются ветеранами вооруженных сил США,Четвертый мужчина, 52-летний Талон Рэй Бертон, когда-то работал федеральным подрядчиком в правительстве США.

4.Помимо серба и гаитянина, в этой команде был и выходец из России (личные данные пока не приводят). Во время задержания они кому-то позвонили и сказали, что "Сейчас приедут, разберутся". Приехал некто говорящий по-французски. Полицию его объяснения не убедили и его тоже задержали.

5. Помимо оружия и спецсредств группа имела два беспилотника, а также средства наблюдения, разгрузки, бронежилеты. Полиции пришлось "профессионально применить силу", чтобы показать серьезность своих намерений, прежде чем группа ЧВКшников сдала оружие и подчинилась требования полицейских.

6. Все они сейчас арестованы им предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, вождении без номеров и еще в целом ряде преступлений, включая незаконное проникновение на Гаити, так как в их паспортах не было отметки о въезде на территорию государства.

7. Внятного объяснения цели их пребывания на Гаити по-прежнему нет. В местных СМИ группа трактуется как "ударная команда".

https://colonelcassad.livejournal.com/4791214.html

PS. Мэр Майами вместо требований расследования организации убийства президента Гаити планировавшегося в его городе, призвал к нанесению авиаударов по Кубе, ради "свободы и демократии" и для "восстановления интернета на Кубе".

Такая очаровашка.

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