 

Мнение: Продовольственная безопасность

15.07.2021, 11:22, Разное
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Опубликован ряд исследований, как зарубежных, так и российских, о положении дел в области продовольственного обеспечения в России. Российский центр «Синергия» сообщил, что около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% — примерно треть.

Зарубежные данные говорят о том, что 9 млн человек в России хронически недоедают или у них уходит весь имеющийся доход на питание.

Методики исследований разные, поэтому, конечно, возможен существенный разнобой. Однако в целом можно сказать, что эти данные не слишком противоречат другим исследованиям, которые рассматривают финансовое благополучие российского населения.

16 процентов населения, у которых практически весь доход уходит на еду — это, конечно, экстремально бедные. Или нищие. К категории бедных можно отнести 60 процентов, тратящих на еду половину своих доходов. Собственно, и треть доходов на обеспечение себя и семьи продовольствием — это вряд ли можно назвать показателем обеспеченности. Но первые две категории сомнений не вызывают — в стране три четверти населения точно относятся к бедным и нищим.

Такое положение дел никакого удивления вызывать не может. В конце концов, если национальное богатство перераспределено в пользу буквально 1 процента населения, то странно было бы ожидать каких-то иных результатов. По неравномерности распределения собственности и доходов Россия занимает одно из первых мест в мире. Хоть где-то мы впереди планеты всей.

Разница российских нуворишей от зарубежных в том, что они богатеют на убытках страны. Буквально на днях американский миллиардер Бренсон совершил частный суборбитальный полет в космос. Чем породил фразу: в Америке люди становятся миллиардерами, а затем занимаются космосом, в России люди занимаются космосом, а затем становятся миллиардерами. Вместо космоса можно подставить название любой отрасли — принцип внезапного обогащения остается тем же самым. Такой принцип характерен исключительно для криминальных схем заработка. Неудивительно, что лучшие друзья и партнеры кремлевской братвы — это латиноамериканские наркобароны, боссы азиатских триад или африканские диктаторы, в силу специфики пребывания у власти высасывающие свои страны насосом высокого давления.

В минусах таких схем обогащения остаются народы стран, захваченных криминалом. Если страна не развивается, то богатеть можно только за счет перераспределения убывающего национального богатства, а значит — число нищих и бедных в такой модели есть число возрастающее. Его невозможно даже стабилизировать, оно только растет. И будет расти до тех пор, пока экономика будет базироваться на криминальной модели разграбления страны.

Источник: Эль Мюрид



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