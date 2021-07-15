 

МВД внесло предложение об отмене обязательного техосмотра

15.07.2021, 11:12, Новости дня
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МВД направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов, принадлежащих физлицам, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«МВД выступило с инициативой отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения направлены в правительство», – передает РИА «Новости» слова Черникова.

По его словам, МВД предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр.

«МВД располагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра – такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», – сказал он, добавив, что МВД предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств.

Напомним, 2 июля президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.



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