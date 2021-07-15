Инфицированных людей можно опознать при взгляде на фотографию



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Многие инфекционные болезни проявляются яркими внешними признаками, например, характерной сыпью. Однако при ряде инфекций человек может быть заразным до появления симптомов. От ранней диагностики таких болезней зависит контроль их распространения.

У животных и людей есть способность обнаруживать инфицированных по внешнему виду и затем избегать контакта с ними. Ее часто называют поведенческой иммунной системой. Есть некоторые доказательства того, что люди могут определять болезнь других людей по запаху, характеру движений и по лицу. Все такие исследования проводились в рамках гомогенных этнических групп – обычно европейцев.

«Наиболее опасен контакт с новыми патогенами, с которыми иммунная система мало соприкасалась. Одна из проблем заключается в том, что новые популяции, смешиваясь со старыми, способны приносить с собой заразу[…] С этой проблемой столкнулись американские индейцы», – прокомментировал важность поведенческого иммунитета доктор Артин Фршамиан (Artin Arshamian) из Каролинского университета, соавтор нового исследования.

Ученые отмечают, что на планете еще сохранились места, где люди живут изолированно, почти без контакта с цивилизацией. При этом современному человеку стало проще путешествовать, цивилизация распространяется все шире, и соответственно аборигены отдаленных уголков Земли подвергаются все большей опасности заражения новыми болезнями…

Авторы исследования решили проверить, насколько реально выявить инфицированного человека, просто посмотрев на его лицо, а также узнать, могут ли люди опознавать больных других рас и национальностей.

В исследовании участвовали 169 добровольцев из Швеции, а также из замкнутых сообществ охотников и собирателей Таиланда, Малайзии и Мексики. Каждому их них показали, включая респондентов из Швеции, показали фото других шведов, которые за два часа до фотографирования получили инъекцию кишечной палочки или плацебо. Иммунная система людей, которых заразили кишечной палочкой, через два часа после инъекции бактерии лишь начинала реагировать на инфекцию.

Ученые ожидали, что лучше всего справятся с задачей жители Швеции, однако большое количество представителей каждой этнической группы экпсеримента были способны определить, на каких фотографиях зараженные люди. От национальности испытуемого успешность опознавания болезни практически не зависела. Почти все участники смогли сказать, есть ли инфекция у 13 из 16 человек на фотографиях.

Лица зараженных людей узнавались по более бледным губам и немного отечному лицу, опущению уголков рта, а также по ресницам, покраснению глаз, менее гладкой и однородной коже. Кроме того, зараженные люди выглядели более усталыми.

«Эти результаты показывают, что нетренированные люди могут опознавать людей с острой инфекцией при быстром взгляде на фото», – пишут ученые.