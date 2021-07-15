Ляшко пояснил, почему объявил новый конкурс на главу Нацслужбы здоровья Украины

По его словам, “нет никакой проблемы с назначением руководителя НСЗУ”.

“У меня – это первый конкурс. Просто во время конкурса произошло неожиданное заявление – Андрей Виленский снял свою кандидатуру. Этим уменьшился пул участников, из которых можно выбирать, – сказал Ляшко. – Заслушав презентации [кандидатов] Вадима Аристова и Татьяны Бойко, проконсультировавшись со своей командой и людьми, которых мы пригласили наблюдать за проведением конкурса, принял решение, что нужно все же объявить повторный конкурс и пересмотреть требования к кандидатам, которые будут подаваться”.

По мнению главы Минздрава, требования стоит расширить так, “чтобы больше человек было привлечено к конкурсу” на должность главы НСЗУ.

“Как по мне, [это] ключевая институция в системе здравоохранения, которая управляет программой медицинских гарантий, а это бюджет более 100 млрд грн. Ею должен управлять человек уверенный, твердый, и чтобы ощущалось, что это правая рука министра здравоохранения”, – резюмировал Ляшко.

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ “реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения”.

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал “разные фундаментальные ценности” с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры.

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

На должность главы службы проводилось несколько конкурсов, в финал выходили Виленский, начальник управления коммуникаций НСЗУ Бойко и основатель Украинской медицинской ассоциации Аристов.

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая. Ляшко говорил, что НСЗУ “возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу”.

2 июля Ляшко заявил, что и Аристову, и Бойко возглавлять НСЗУ рано.

5 июля врио главы НСЗУ Виленский подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он предложил Минздраву рассмотреть на должность председателя Нацслужбы своего заместителя Дмитрия Самофалова. Его на заседании 14 июля назначил Кабмин. Самофалов будет исполнять обязанности врио главы НСЗУ до завершения конкурса.

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