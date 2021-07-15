Марунич заявил, что Бевз и семь его коллег передумали увольняться из Нацбанка

“Сила Facebook. Буквально вчера я написал историю о перипетиях увольнения из Нацбанка руководителя департамента лицензирования Александра Бевза и семерых его коллег. Несмотря на громогласные заявления Бевза: “Продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины”, оказалось, что “продолжение возможно”. Видимо, осознав призрачные перспективы обещанного трудоустройства от [первого замглавы НБУ] Екатерины Рожковой, “свежеуволенные” как под копирку написали заявления об отзыве даты последнего дня в НБУ – 15 июня и поголовно взяли отпуска до 1 сентября”, – утверждает эксперт.

Марунич считает, что заявления чиновники НБУ отозвали из-за того, что в Нацбанке они получают высокие зарплаты.

“Причина банальна – золотой телец. Только в 2019 году Бевз получил жалования на сумму 3,06 млн грн, в 2020 году – 2,98 млн грн. Могут ли увольняющиеся рассчитывать на подобные оклады в коммерческом секторе, а тем более в партии “Голос” или “Европейской солидарности” – вопрос риторический. Столь быстрая и радикальная смена решения – прямое свидетельство, что дело не в претензиях к политике регулятора. Это еще раз подтверждает версию о том, что истинной целью демарша была попытка дестабилизации ситуации в НБУ в интересах [пятого президента Украины Петра] Порошенко и Рожковой”, – убежден он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6306083436076106&id=100000235360939

Перед этим Марунич написал в соцсети, что “настоящая цель Бевза – дискредитация [президента Украины Владимира] Зеленского, который мешает Порошенко влиять на НБУ, используя статус Екатерины Рожковой и ее людей”.

Контекст:

30 июня Бевз сообщил, что вся команда руководителей департамента подала в отставку из-за централизации принятия решений в одних руках и замены коллегиальности директивным принятием решений. Как утверждал Бевз, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.

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