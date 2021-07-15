 

Миллиардер Брэнсон намерен построить отель на Луне

15.07.2021, 10:46, Новости дня
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Он сказал, что построить отель на Луне является его мечтой, и добавил, что “с удовольствием ее осуществит”, если у него будет на это время. Брэнсон не исключил, что этим могут заняться его дети.

Он также выразил надежду, что индустрия космического туризма будет расти быстрыми темпами, а увеличение количества космических кораблей и ракет со временем поможет снизить стоимость полета в космос.

Контекст:

В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

11 июля  Брэнсон совершил полет в космос. Корабль Unity поднялся на высоту 86 км, после чего вернулся на Землю и совершил посадку в штате Нью-Мексико (США).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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