Миллиардер Брэнсон намерен построить отель на Луне
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Он сказал, что построить отель на Луне является его мечтой, и добавил, что “с удовольствием ее осуществит”, если у него будет на это время. Брэнсон не исключил, что этим могут заняться его дети.
Он также выразил надежду, что индустрия космического туризма будет расти быстрыми темпами, а увеличение количества космических кораблей и ракет со временем поможет снизить стоимость полета в космос.
Контекст:
В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.
11 июля Брэнсон совершил полет в космос. Корабль Unity поднялся на высоту 86 км, после чего вернулся на Землю и совершил посадку в штате Нью-Мексико (США).
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