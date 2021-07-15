 

Американские ученые опровергли основную версию исчезновения цивилизации на острове Пасхи

15.07.2021, 10:44, Новости дня
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Ранее представители науки полагали, что к исчезновению цивилизации на острове Пасхи могло привести исчерпание природных ресурсов, которое, в свою очередь, провело к демографическому кризису.

Однако американские ученые, решившие проверить данную теорию, провели ряд исследований и экспериментов, в процессе которых доказали, что никаких природных катаклизмов на острове не происходило. Наоборот, местное населения вело рациональное хозяйствование, и древний народ мог бы жить до сих пор, если бы не встреча с европейцами.

Именно открытие острова в восемнадцатом веке привело к полному упадку цивилизации. Что именно произошло после первого контакта с европейцами, пока непонятно. Но данный вопрос ученые также собираются исследовать.



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