 

Нестабильность Луны может привести к катастрофическим наводнениям

15.07.2021, 10:44, Новости дня
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Известно, что движения Луны на орбите Земли приводит к приливам и отливам в прибрежных морских зонах. Однако в последнее время сила приливов настолько увеличилось, что только в позапрошлом году на территории США возникло около 600 приливных наводнений.

К счастью, такие катаклизмы не носили катастрофического характера. Однако ученые предупреждают, что ситуация может значительно ухудшиться из-за нестабильности орбиты нашего естественного спутника.

Как минимум лет через десять количество приливных наводнений в Америке утроится, говорят специалисты. Ученые все еще не верят в то, что затопления будут угрожать безопасности людей. Но кто знает, к чему приведут изменения в еще более далеком будущем, если тенденция не изменится.



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