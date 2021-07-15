Нестабильность Луны может привести к катастрофическим наводнениям

Известно, что движения Луны на орбите Земли приводит к приливам и отливам в прибрежных морских зонах. Однако в последнее время сила приливов настолько увеличилось, что только в позапрошлом году на территории США возникло около 600 приливных наводнений.

К счастью, такие катаклизмы не носили катастрофического характера. Однако ученые предупреждают, что ситуация может значительно ухудшиться из-за нестабильности орбиты нашего естественного спутника.

Как минимум лет через десять количество приливных наводнений в Америке утроится, говорят специалисты. Ученые все еще не верят в то, что затопления будут угрожать безопасности людей. Но кто знает, к чему приведут изменения в еще более далеком будущем, если тенденция не изменится.