Психологи назвали общие черты лица людей, более склонных к случайному сексу

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15.07.2021, 10:42, Разное
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Психологи их Университета Маккуори в Австралии назвали общие черты лица людей, более склонных к случайному сексу. Они также отметили, что девушки способны практически безошибочно определять подобных мужчин.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого сфотографировали 100 человек в возрасте около 20 лет. После этого всех респондентов попросили заполнить небольшую анкету, где указывалась готовность человека вступить в сексуальную связь с незнакомцем. Следующим этапом фотографии сопоставили с ответами участников и попытались определить общие черты лица для каждого пола. У мужчин на их готовность к половой связи с случайным партнёром указывают более длинные лица и высокие лбы. Также у них присутствуют большие глаза и длинные носы. Похожие продолговатые черты лица указывали и на девушек, которые более склонны к случайному сексу.

Эксперимент не закончился на определении черт лица, так как респондентов попросили внимательно посмотреть на лица противоположного пола и выбрать тех, кто действительно предрасположен к случайным половым связам. В этом случае девушки практически безошибочно определяли нужных мужчин, а вот мужчины не смогли угадать. Психологи даже подключили ИИ, чтобы понять, действительно ли лица женщин не выражают их желания, и компьютер тоже не справился с заданием. Учёные считают, что всё дело в тестостероне. Чем его больше, тем выше желание случайного секса. У мужчин этот гормон может серьёзно повлиять на внешность, в то время как у женщин его концентрация крайне мала и поэтому никаких видимых изменений во внешности практически нет.

Источник: newizv.ru



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