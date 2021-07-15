Александр Васильев: «Елену Проклову домогались из-за ее сексуальной энергии»

По словам историка моды Александра Васильева, он верит в откровения Елены Прокловой. Ведущий «Модного приговора» считает, что актрису в молодости домогались из-за ее бешенной сексуальной энергии.

Елена Проклова, даже будучи юной девушкой, пользовалась огромной популярностью у мужчин. Ее признавали одной из самых красивых артисток СССР. У историка моды актриса ассоциируется с фразой «Ларису Ивановну хочу», произнесенной в картине «Мимино». В этом культовом фильме Елена Проклова сыграла стюардессу.

Александр Васильев рассказал, что артистку боготворили многие известные представители сильного пола. Она была «воплощением привлекательности и женственности» и «источала сексуальную энергию». Однако телеведущий считает, что в своем нынешнем возрасте Елена Проклова должна отказаться от образа «роковой красавицы».