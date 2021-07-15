Составлен антирейтинг наиболее нагревающихся смартфонов

Эксперты составили антирейтинг самых «горячих» смартфонов. ТОП наиболее быстро нагревающихся аппаратов возглавили Xiaomi Mi 11 Pro и Meizu 18.

Современные телефоны выполняют все больше функций и получают мощные и производительные процессоры. Однако побочным эффектом от такого прогресса стало нагревание корпусов гаджетов, причем у некоторых моделей они существенно выше, чем у аппаратов конкурентов. Эксперты рынка телефонов с операционными системами составили антирейтинг наиболее «горячих» аппаратов.

По данным интернет-ресурса бенчмаркинга Master Lu, наибольшее количество смартфонов, нагревающихся при максимальной эксплуатации, оказались оборудованы самым актуальным на данный момент поколением чипсетов от Qualcomm. Однокристальная мобильная платформа Snapdragon 888 установлена в девайсах Meizu 18 и Pro-модификация Mi 11 от Xiaomi. В них потребление энергии и выделение тепла оказалось самым высоким, что позволило поставит их на верхние ступени антирейтинга. Так, корпус Xiaomi Mi 11 Pro разогревается до почти 36,5 градусов по Цельсию, а Meizu 18 – до 37,2 градусов.

iQOO 7 и Redmi R40, в которых установлена 870 модель Snapdragon, также достаточно «горячие», если их использовать на полных мощностях. При этом температура построенного на системе Snapdragon 865 Xiaomi Mi 10 Pro поднимается до 32,91 градусов, что ниже, чем в устройствах с сверхпродуктивными SoC.

Источник: www.ixbt.com