Times – «не справились со своими обязанностями» — полицию Лондона обвинили в неспособности сдержать беспорядки на «Уэмбли»

Кабинет министров Великобритании и Футбольная ассоциация Англии «озадачены» тем, что полиция Лондона не возвела «стальное кольцо» вокруг стадиона «Уэмбли» в преддверии финала чемпионата Европы, пишет The Times. Как отмечает издание, множество людей пострадали при давке на стадионе и в беспорядках за его пределами.



Reuters

Кабинет министров Великобритании и Футбольная ассоциация Англии обвинили Службу столичной полиции в неспособности защитить фанатов на лондонском стадионе «Уэмбли» и предотвратить беспорядки во время финала Евро-2020, пишет The Times.

Как отмечает издание, множество людей пострадали в давке, когда тысячи фанатов без билетов пытались попасть на стадион, прорываясь через заграждения по периметру, турникеты и проходы для людей с ограниченными возможностями.

В частности, у отца защитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра подозрение на перелом рёбер после посещения финала чемпионата Европы на «Уэмбли». По словам футболиста, его отец был напуган и из-за повреждения рёбер ему было трудно дышать, однако он не стал сразу обращаться за помощью, так как не хотел пропустить игру сына.

«Это было страшно — он сказал, что испугался, и я бы не хотел, чтобы кто-то испытал подобное на футбольном матче. Надеюсь, мы сможем извлечь из этого урок и сделать так, чтобы этого больше не повторилось», — рассказал Магуайр, добавив, что рад, что на игре не оказалось его детей.

Как пишет The Times, в кабинете министров выясняют, почему Управление по чрезвычайным ситуациям присвоило игре тот же уровень риска, что и матчу между сборными Англии и Шотландии, который состоялся в июне. При этом вместимость стадиона «Уэмбли» в два с половиной раза выше, а сам матч является крупнейшим из тех, которые Англия принимала с 1966 года.

В полиции Лондона посчитали, что нет данных, которые бы указывали на вероятность происшествий на стадионе. Тем не менее в правительстве отметили, что ещё перед матчем было известно о риске проникновения на стадион людей без билетов, так как схожие инциденты происходили во время других матчей, которые в ходе чемпионата Европы принимала Англия.

При этом сотрудники «Уэмбли» назвали «абсурдным» обучение, которое они прошли перед матчем. Также они указали на то, что общественные беспорядки наблюдались и за пределами стадиона ещё за несколько часов до игры, отметив, что полиция «не справилась со своими обязанностями».

Более того, по словам очевидцев, некоторые даже употребляли наркотики на виду у полицейских, охранявших порядок рядом с «Уэмбли», и стюардов на стадионе.

В кабинете министров заявили, что «озадачены» тем, почему полиция не возвела «стальное кольцо» из барьеров вокруг стадиона, как это было сделано при подготовке к Олимпийским играм 2012 года и другим крупным мероприятиям в Лондоне.



«Мы проведём полный обзор и расследование событий, произошедших на стадионе «Уэмбли» до и во время финала Евро-2020. Мы приносим извинения всем, кто присутствовал на матче, чьи впечатления были испорчены от беспрецедентного уровня общественных беспорядков», — отметили в Футбольной ассоциации Англии.

В полиции заявили о «неприемлемости» того, что произошло в воскресенье. Там отметили, что уже приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения и видео, снятых очевидцами, в надежде опознать виновных, пишет The Times.