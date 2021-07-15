На портале mos.ru открылся спецпроект об электронном голосовании

В условиях сохраняющейся угрозы пандемии коронавируса московские власти прикладывают большие усилия для минимизации заражения горожан. На mos.ru появился раздел, посвященный электронному голосованию. Цифровая платформа, безусловно, упростит процедуру реализации своего конституционного права на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ, региональных и муниципальных выборах.

С 17 по 19 сентября 2021 года россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы

VIII созыва. Кроме того, москвичи из районов Академический и Новогиреево будут участвовать в довыборах депутатов Московской городской Думы, а жители района Щукино — в выборах муниципальных депутатов.

В новом разделе, посвященном выборам, собрана вся необходимая информация о том, как стать электронным избирателем, какие технологии гарантируют безопасность электронного голосования и каким образом обеспечивается его анонимность. Принять участие в дистанционном голосовании смогут совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Важно отметить, что электронный формат выборов не исключает традиционный, на избирательных участках. Онлайн-голосование пройдет одновременно с голосованием в УИКах. Электронные избиратели смогут получить бюллетень с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября.

Для дистанционного участия в выборах необходимо будет зарегистрироваться. Регистрация на электронное голосование будет открыта со 2 августа и продлится до 13 сентября.