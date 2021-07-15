 

На портале mos.ru открылся спецпроект об электронном голосовании

15.07.2021, 10:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В условиях сохраняющейся угрозы пандемии коронавируса московские власти прикладывают большие усилия для минимизации заражения горожан. На mos.ru появился раздел, посвященный электронному голосованию. Цифровая платформа, безусловно, упростит процедуру реализации своего конституционного права на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ, региональных и муниципальных выборах.

С 17 по 19 сентября 2021 года россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы
VIII созыва. Кроме того, москвичи из районов Академический и Новогиреево будут участвовать в довыборах депутатов Московской городской Думы, а жители района Щукино — в выборах муниципальных депутатов.

В новом разделе, посвященном выборам, собрана вся необходимая информация о том, как стать электронным избирателем, какие технологии гарантируют безопасность электронного голосования и каким образом обеспечивается его анонимность. Принять участие в дистанционном голосовании смогут совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Важно отметить, что электронный формат выборов не исключает традиционный, на избирательных участках. Онлайн-голосование пройдет одновременно с голосованием в УИКах. Электронные избиратели смогут получить бюллетень с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября.

Для дистанционного участия в выборах необходимо будет зарегистрироваться. Регистрация на электронное голосование будет открыта со 2 августа и продлится до 13 сентября.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Личное: Отчего Юля изошла на фекалии?

17.07 / Мнение: Митинги в Хабаровске

23.12 / В Улан-Удэ на девушку и ребенка напала стая собак

17.01 / Война, разводы и коронавирус: В Сети рассказали о жизни Василия Ланового

22.10 / Скандалы: Дальневосточный гамбит

26.04 / Корабли ВМС США пытаются начать блокаду базы ВМФ России в Сирии

26.07 / В Монголии археологи обнаружили потерянный “Город драконов”

02.03 / Откажется ли Россия от доллара? Ответ Совфеда

27.10 / Россиянка продала своего новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей

15.04 / Мнение: А почему в Любимой Стране ура-патриотов, действительно, не уважают старость?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика