Российский истребитель сопроводил патрульный самолет США над Тихим океаном

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа сопроводил патрульный самолет США над акваторией Тихого океана, сообщили в Национальном центре управления обороной.

«15 июля 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», – сообщили в центре, передает ТАСС.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил ее над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки», – сообщили в центре.

Ранее Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н американских ВВС, приблизившихся к российской границе над Беринговым морем.