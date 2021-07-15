 

Новая роль: Меган Маркл станет продюсером мультсериала

15.07.2021, 10:02, Разное
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Супруга принца Гарри Меган Маркл не останавливается на достигнутом. Став детской писательницей, бывшая актриса возвращается в кино, правда, анимационное и в качестве продюсера. Об этом сообщила пресс-служба Archewell, общественная организация герцога и герцогини Сассекских.

Меган станет исполнительным продюсером многосерийного мультфильма под рабочим названием “Перл”, который расскажет о приключениях 12-летней девочки, и выйдет на стриминговой платформе Netflix.

Как многие ее сверстницы, наша героиня по имени Перл идет по тропе самопознания, пытаясь преодолеть вызовы, которые перед ней ежедневно ставит сама жизнь. Я в восторге от того, что продюсерский сегмент Archewell вместе с мощной платформой Netflix и ее командой будут вместе работать над новым мультсериалом, который воспевает необычных женщин и отсылает к истории, — приводит слова Меган Маркл пресс-служба Archewell.

Меган Маркл и принц Гарри

Сопродюсером сериала выступит супруг Элтона Джона режиссер Дэвид Ферниш, у которого есть опыт в киноиндустрии, – он работал над картиной “Рокетмен”. Кроме того, по сообщениям американских СМИ, вместе с Меган сериал будут делать шоураннер Аманда Ринда (“DC девчонки-супергерои”, “Мой шумный дом”), а также Кэролайн Сопер (“Вольт”) и режиссеры, получившие премию “Эмми”, Лиз Гарбус ( “Я исчезну во тьме”, “Рассказ служанки”) и Дэн Коган (“Икар”).

Меган, герцогиня Сассексская, и я глубоко увлечены тем, чтобы донести вдохновляющие и позитивные истории выдающихся женщин со всего мира до глобальной аудитории всех возрастов, – цитируют СМИ Дэвида Ферниша.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш

Принц Гарри и Меган Маркл, которые в прошлом году подписали долгосрочный контракт с Netflix, весной этого года анонсировали другой проект – документальный сериал “Сердца непобежденных”, посвященный бывшим военным, ставшими спортсменами-паралимпийцами.

Напомним, что буквально вчера в Лос-Анджелесе объявили номинантов на 73-ю телевизионную премию “Эмми”. В список претендентов на победу вошли Меган Маркл и принц Гарри. Точнее, их интервью американской телеведущей Опре Уинфри – именно она поборется за приз в номинации “Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск”. С момента выхода в марте этого года его посмотрели 17 миллионов человек.



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