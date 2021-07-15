Воздействие солнечного света на детей до 3 месяцев связали со снижением риска экземы



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Новое исследование исследователей из Университета Западной Австралии было представлено в ходе конгресса Европейской академии аллергии и клинической иммунологии (EAACI), сообщил веб-ресурс Medscape. Авторы заявили, что последние 20-30 лет врачи наблюдают рост числа аллергических заболеваний у детей. Вероятно, это связано с изменением образа жизни у людей и особенностей детского питания.

Эффективность биодобавок для компенсации дефицита витамина D по сравнению с плацебо уже была неоднократно подтверждена, однако австралийские ученые применили новый подход: они также оценили пользу воздействия солнечных лучей. В исследовании участвовали около 200 новорожденных из группы высокого риска по аллергическим заболеваниям, половина из них до шестимесячного возраста получала добавки с витамином D в дозировке 400 МЕ, контрольная группа — плацебо. Кроме того, они прикрепили портативные дозиметры ультрафиолетового излучения к одежде каждого ребенка.

В дальнейшем ученые измеряли уровень витамина D у детей с помощью анализа крови в возрасте 3, 6, 12 и 30 месяцев. Они также оценивали иммунные функции организма маленьких участников и фиксировали развитие пищевой аллергии или экземы (атопического дерматита).

Спустя 3 месяца уровень витамина D был ожидаемо выше у детей, которые получали биодобавки по сравнению с плацебо-группой. Ученые отметили, что полученные данные полностью согласуются с результатами предыдущих исследований на эту тему. Однако выяснилось, что экзема развивалась у детей, которые реже находились на солнце по сравнению с малышами, у которых не было этого заболевания, о чем свидетельствуют данные УФ-дозиметров. Кроме того, более частое воздействие солнечного света было связано с укреплением детской иммунной системы.

Авторы работы увеличили срок наблюдательного периода до 2,5 лет, чтобы выяснить, сохранится ли профилактический эффект воздействия ультрафиолетового излучения на развитие экземы и снова убедились в том, что у детей, которые чаще бывали на солнце, гораздо больше преимуществ.

И хотя пребывание на солнце приносит безусловную пользу детям, ученые предупредили, что избыточное воздействие ультрафиолетового излучения может быть опасным для малышей, и в том числе из-за повышенного риска развития рака кожи (меланомы), поэтому родители должны сохранять бдительность. Кроме того, пока недостаточно данных о том, сколько времени дети должны проводить на солнце, чтобы снизить риск развития экземы, отметили ученые.