“Сексуальная”. Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке

“Нева, Вера и “Гуччи”, – написала она.

Брежнева в блестящем платье позировала на краю лодки, выставив вперед голые ноги и засветив бедра.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Сексуальная”, – прокомментировалalex1237821375.

Певица также опубликовала снимки с той же локации.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.

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