 

“Сексуальная”. Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке

15.07.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Нева, Вера и “Гуччи”, – написала она.

Брежнева в блестящем платье позировала на краю лодки, выставив вперед голые ноги и засветив бедра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Сексуальная”, – прокомментировалalex1237821375.

Певица также опубликовала снимки с той же локации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Вирусолог дал советы на случай новой пандемии

15.09 / Торжества в скромных масштабах – CGTN рассказал, как свадебная индустрия в Китае подстроилась под коронавирус

16.03 / В России поставили ультиматум Twitter. Соцсеть могут заблокировать, если в ней будет “запрещенная информация”

21.08 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

19.03 / Связь 4G получили 100 тысяч жителей Новосибирской области

03.04 / В ДНР завили о 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе украинскими силовиками

28.08 / Компания LG представила маску с очистителем воздуха

30.07 / Захарова сыронизировала над украинскими комиксами про Крым

20.03 / Макфол – ни Россия, ни США не питают иллюзий о возможном улучшении отношений

06.02 / Появились сообщения о смерти экс-главы дагестанского села в Махачкале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика