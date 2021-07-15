“Сексуальная”. Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке
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“Нева, Вера и “Гуччи”, – написала она.
Брежнева в блестящем платье позировала на краю лодки, выставив вперед голые ноги и засветив бедра.
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“Сексуальная”, – прокомментировалalex1237821375.
Певица также опубликовала снимки с той же локации.
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Контекст:
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.
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