“Месть за критику власти и отказ лизать задницы”. Сенцов обвинил Ермака в том, что его кинопроект не допустили до питчинга Госкино

“Мой следующий проект под названием “Кай”, драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина – низкие оценки экспертов”, – написал Сенцов.

Он подчеркнул, что всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что когда-то сидел в российской тюрьме, и хотел только снова снимать кино и работать наравне с другими. При этом режиссер выразил уверенность, что его сняли с конкурса не из-за слабого сценария, а из-за гражданской позиции и политических взглядов.

Сенцов отметил также, что его предыдущий проект, “Носорог”, победил на нескольких международных питчингах и в 2012 году получил первое место в отборе Госкино.

Режиссер подчеркнул, что не может найти информацию про экспертов Госкино, которые оценивали его новую работу.

“Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы Офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально – это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, которых преследуют, и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря – отказ лизать задницы. Это попытка указать место”, – написал режиссер.

Он заявил, что не изменит своей позиции и не будет молчать, “когда творится несправедливость”.

“Все, что я хотел, это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине и по крайней мере при этой власти”, – резюмировал Сенцов.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4239906066092897

Контекст:

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

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