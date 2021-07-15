 

“Тебе очень идут белые трусы”. В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv

15.07.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вам нравится мой стиль?” – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Очень даже! Тебе очень идут белые трусы!” – прокомментировал подписчик manstyle_russia.

“Огонь!” – написал vadim_yatsun.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Группа туристов попала под обрушение снежного карниза в Заполярье

28.06 / Машину обстреляли в Ингушетии

21.08 / Денис Дудинский: мы думаем о создании альтернативного телеканала в Беларуси

01.10 / Первый в мире вылечившийся от ВИЧ пациент умер от смертельной болезни

26.09 / Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков устроившему ДТП в Москве рэперу Эллею

10.03 / Hyundai показал кроссовер Kona N 2021 года без камуфляжа

12.09 / Мурашко открыл в Сертолово крупный медицинский комплекс

29.01 / Суд арестовал напавшего на бойца ОМОН в ходе акции в Москве таксиста

30.06 / На водные маршруты ЮБК выйдут ультрасовременные электрокатамараны для прогулок

14.09 / Правнучка основателя дома Gucci Зарини заявила, что отчим насиловал ее с шести лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика