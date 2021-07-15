 

Леса Амазонии выделяют больше углекислого газа, чем поглощают

15.07.2021, 9:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Леса Амазонии за последний год начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать его. Всему виной возросшая температура и постоянные пожары на местности.
Вырубка и заготовка леса Амазонии происходит в очень быстром темпе, и этот способствует повышению средней температуры в местах, где леса не осталось. Из-за этого нагревается воздух и, как отметили эксперты, существенно повышается риск возникновения пожара. Также некоторые фермерства намеренно выжигают часть леса, чтобы освободить место для разведения зерновых культур или скота, тем самым усугубляя и без того бедственное положение в бразильской части Амазонки. Всё это спровоцировало 1,5 млрд тонн углекислого газа, которые попали атмосферу в течение года. При этом весь зелёный массив способен создавать только 500 млн тонн кислорода. Таким образом, для минимизации действий человека, лесу потребуется несколько лет. Точный подсчёт невозможен, так как учёные зафиксировали постепенное снижение выделяемого кислорода лесами Амазонии.

Решение состоит в необходимости как можно быстрее прекратить вырубку леса. Это позволит сократить вредные выбросы в отельных регионах. Также не лишним будет отказ от намеренного выжигания массивов для освобождения места. Ряд европейский стран уже сейчас заявили, что готовы отказаться от поставок товаров от своих главных партнёров из Бразилии, если президент страны Жиар Болсонару не начнёт проект по сохранению природных ресурсов леса Амазонии.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

23.03 / От ЕС потребовали уважать право сирийцев на самоопределение

18.05 / Песков сообщил об отказе Путина уходить в отпуск летом

10.11 / Медик рассказал о поведении коронавируса в 2021 году: Будет более агрессивным

27.06 / Из старых носков делаем 4 маленьких: линолеум прослужит вдвое дольше благодаря поделке

09.07 / Мнение: Письмо: “Он мелочный, жадный и т.д.”

12.06 / Жители города Кага-Бандоро в ЦАР по достоинству оценили фильм «Турист»

05.09 / Мэр Москвы Собянин и глава Минобороны Шойгу сделали прививку от коронавируса

01.11 / “Владычица Морская”: Потерявшая мужа София Стужук подверглась гневным нападкам хейтеров

19.06 / Красота без макияжа: 5 советов, помогающих этого добиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика