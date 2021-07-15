Леса Амазонии выделяют больше углекислого газа, чем поглощают

Леса Амазонии за последний год начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать его. Всему виной возросшая температура и постоянные пожары на местности.

Вырубка и заготовка леса Амазонии происходит в очень быстром темпе, и этот способствует повышению средней температуры в местах, где леса не осталось. Из-за этого нагревается воздух и, как отметили эксперты, существенно повышается риск возникновения пожара. Также некоторые фермерства намеренно выжигают часть леса, чтобы освободить место для разведения зерновых культур или скота, тем самым усугубляя и без того бедственное положение в бразильской части Амазонки. Всё это спровоцировало 1,5 млрд тонн углекислого газа, которые попали атмосферу в течение года. При этом весь зелёный массив способен создавать только 500 млн тонн кислорода. Таким образом, для минимизации действий человека, лесу потребуется несколько лет. Точный подсчёт невозможен, так как учёные зафиксировали постепенное снижение выделяемого кислорода лесами Амазонии.

Решение состоит в необходимости как можно быстрее прекратить вырубку леса. Это позволит сократить вредные выбросы в отельных регионах. Также не лишним будет отказ от намеренного выжигания массивов для освобождения места. Ряд европейский стран уже сейчас заявили, что готовы отказаться от поставок товаров от своих главных партнёров из Бразилии, если президент страны Жиар Болсонару не начнёт проект по сохранению природных ресурсов леса Амазонии.

Источник: rg.ru