Глава ВОЗ сообщает о начале очередной волны пандемии коронавируса в мире

Планету ожидает новая волна коронавируса, об этом заявляет глава ВОЗ. Несмотря на успехи от вакцинации, сейчас Земля находится на грани очередной вспышки, которая принесет новые риски.

За короткое время после появления COVID-19 опасный недуг перерос до масштабов пандемии. Ученые всего мира принялись разрабатывать эффективное средство как для лечения заболевания, так и для его профилактики. Однако несмотря на все меры, патогенные микроорганизмы постоянно мутируют, создавая новые штаммы, гораздо сложнее поддающиеся лечению. Уже сейчас мир снова стоит на пороге очередного витка заболевания, об этом официально пишет Всемирная организация здравоохранения.

Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус обратился с заявлением о начале новой волны COVID-19. Об этом свидетельствует глобальная медицинская статистика, уже почти месяц, как ежедневно отмечается увеличение выявленных случаев заражения коронавирусом.

Главным источником нового витка летального недуга стал штамм дельта, пришедший из Индии. Эта мутация отличается от других разновидностей коронавируса более высокой степенью инфицирования. Кроме того, как пишет «Политэксперт», у нее более тяжелая симптоматика и последствия перенесенного заболевания. Также отмечается, что заражению новым видом COVID-19 подвержены не только пожилые, но и молодежь, а также подростки и дети.

Источник: politexpert.net