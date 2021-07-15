 

Глава ВОЗ сообщает о начале очередной волны пандемии коронавируса в мире

15.07.2021, 9:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Планету ожидает новая волна коронавируса, об этом заявляет глава ВОЗ. Несмотря на успехи от вакцинации, сейчас Земля находится на грани очередной вспышки, которая принесет новые риски.
За короткое время после появления COVID-19 опасный недуг перерос до масштабов пандемии. Ученые всего мира принялись разрабатывать эффективное средство как для лечения заболевания, так и для его профилактики. Однако несмотря на все меры, патогенные микроорганизмы постоянно мутируют, создавая новые штаммы, гораздо сложнее поддающиеся лечению. Уже сейчас мир снова стоит на пороге очередного витка заболевания, об этом официально пишет Всемирная организация здравоохранения.

Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус обратился с заявлением о начале новой волны COVID-19. Об этом свидетельствует глобальная медицинская статистика, уже почти месяц, как ежедневно отмечается увеличение выявленных случаев заражения коронавирусом.

Главным источником нового витка летального недуга стал штамм дельта, пришедший из Индии. Эта мутация отличается от других разновидностей коронавируса более высокой степенью инфицирования. Кроме того, как пишет «Политэксперт», у нее более тяжелая симптоматика и последствия перенесенного заболевания. Также отмечается, что заражению новым видом COVID-19 подвержены не только пожилые, но и молодежь, а также подростки и дети.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Убийца-каннибал из Японии живет на свободе и мечтает снова убивать и есть людей

21.07 / Мнение: Третий субъект в двусоставной Федерации – Хабаровск

14.12 / Кто такая курица? – Личное мнение

19.09 / Мнение: Нас ждет фальсификация выборов

17.10 / «Если бы завтра были честные выборы, мы бы победили Путина»

27.06 / В Раде рассказали о тайном соглашении по сокращению численности украинцев

12.04 / Как регионы могут повторить успех Москвы в организации соцпитания

18.01 / Китайских аналитиков восхитили российские “полиэтиленовые доспехи”

05.10 / Диабет беременных чреват болезнями сердца у повзрослевших детей

20.09 / Тихановская пригрозила обнародовать личные данные белорусских силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика