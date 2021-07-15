Биологи обнаружили белок, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

Биологи обнаружили белок интерлейкин-3, замедляющий развитие болезни Альцгеймера. Он вырабатывается иммунной системой человека и борется с воспалительными процессами головного мозга.

До сих пор неясно, из-за чего именно развивается болезнь Альцгеймера. Несмотря на это, учёные со всего мира пытаются найти способы отсрочить появление заболевания и бороться с имеющимися симптомами. В этом им может помочь интерлейкин-3. В ходе изучения лабораторных мышей, генетически предрасположенных к Альцгеймеру, во время развития болезни и появления воспалений головного мозга у них отмечена повышенная концентрация этого белка. Иммунная система активизировала его выработку в ответ на появление белкового «мусора» в органе. Вещество воздействовало на воспалённые клетки и способствовало их удалению вместе с другими загрязнителями.

Проведя анализы на людях с болезнью Альцгеймера, учёные обнаружили всё тот же интерлейкин-3 в большом количестве. Исследователи отметили, что сам по себе белок не сможет полностью подавить болезнь и вылечить человека, но его повышенная концентрация неизменно приводит к замедлению заболевания.

Источник: nauka.tass.ru