 

Похоронные агентства начали скупать номера телефонов антипрививочников и их близких

15.07.2021, 20:03, Разное
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Российские похоронные агентства проявили интерес к базам данным антипривочников – они активно скупают подобную информацию, в особенности интересуясь номерами телефонов родственников.

Журналисты на условиях анонимности поговорили с несколькими руководителями ритуальных бюро и выяснили, что обзвон этой категории населения позволяет собрать намного больше клиентов, чем другие способы.

– В нашем деле, как и во многих других профессиях, главное – уметь ждать. Но пандемия дала шанс несколько ускорить дела, – рассказывает один из них.

По словам собеседников СМИ, их не пугает даже риск заразиться COVID-19 – после того, как антипрививочника госпитализируют с поражением лёгких, “обычно вся семья дружно бежит прививаться”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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