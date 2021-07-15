Китайцы оценили статью Путина об Украине

Читатели китайского портала «Гуаньча» прокомментировали статью президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов, с сожалением констатировав разобщенность в отношениях Москвы и Киева.

«Президент Путин прав. Украина и РФ сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это! Я считаю, что это большая трагедия», – выразил мнение один из комментаторов, передает РИА «Новости».

«Украина действительно плохая! Если вы верите в Соединенные Штаты, то просто позволяете играть с собой до полного уничтожения. … Украина, увы, не понимает этого», – посчитал другой пользователь.

«У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг», – отметил еще один пользователь сайта.

«Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев», – подытожили читатели.

Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что РФ – их враг.