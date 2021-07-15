Отказ от вакцинации. Уволят или нет?

15.07.2021, 9:25, Интервью

Теги: Безработица, Здравоохранение, Общество, Работа

Депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев обратился в прокуратуру области с просьбой разъяснить, насколько законно постановление санитарного врача региона об обязательной вакцинации.

Напомним, главный государственный санитарный врач Ярославской области 13 июля подписал постановление об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции жителей региона для ряда предприятий и организаций.

Татьяна Нечаева, юрист hh.ru по вопросам трудового права, ответила на ряд самых актуальных вопросов в части работы для сотрудников, которые не могут или отказываются от прохождения обязательной вакцинации:

– Могут ли уволить сотрудника, отказавшегося вакцинацию?

– Нет. По данному основанию работодатель не может уволить работника. Но в том случае, если работник не вакцинировался, работодатель на вполне законных основаниях может просто не допустить его к работе. Естественно, за это время «отказнику» не будет выплачиваться заработная плата (п. 3 ст. 76 ТК РФ). Однако, если у работника есть уважительная причина не делать прививку от ковида, то его нельзя не допускать к работе. Такой работник должен принести своему работодателю медицинскую справку от врача, что ему противопоказана прививка.

– Может ли работодатель требовать от сотрудников пройти вакцинацию обязательно?

– Вакцинация – это решение каждого отдельного человека, но для продолжения работы в условиях короновирусных ограничений работодатель обязан организовать вакцинирование работников для сфер, где она обязательна, и обеспечить допуск к работе сотрудников, у которых есть вакцинация в процентном соотношении от общего числа сотрудников не меньшем, чем установлено региональным законодательством. При несоблюдении вышеназванных требований, работодателя могут привлечь административной ответственности и даже приостановить деятельность.

– Как ситуация с требованием пройти вакцинацию сотрудникам компаний повлияет на рынок труда? Могут ли случиться массовые увольнения?

– К сожалению, из-за недоверия у некоторых граждан к вакцине существует риск отказа людей от работы в сферах с обязательной вакцинацией. Действительно, бизнес очень переживает, что будут массовые увольнения сотрудников и как следствие кадровый дефицит из-за нежелания пройти вакцинацию.

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Статья 76 ТК РФ. Отстранение от работы

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

– не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

– в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;

– по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.