5 советов для безопасности сердца при аномальной жаре



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В этом году Россия, как и многие другие страны, столкнулась с аномальной жарой. Ее, наряду с индийским вариантом коронавируса, называют одной из причин повышенной смертности в Москве. При таком повышении температуры именно заболевания сердца и сосудов представляют наибольший риск.

Американская кардиологическая ассоциация напомнила, что при высокой окружающей температуре организм пытается охладить себя, перераспределяя большее количество крови от внутренних органов к коже. Это может способствовать увеличению нагрузки на сердце.

«Если у вас есть сердечно-сосудистые болезни, вы старше 50 лет и у вас имеется лишний вес, вам следует предпринять специальные меры предосторожности, чтобы защитить свое сердце», – сказал Дональд Ллойд-Джонс из Северо-Восточного университета, спикер Американской кардиологической ассоциации.

Ллойд-Джонс указал, что многие лекарства, которые принимают «сердечники», могут усугублять влияние жары на организм и способствовать ухудшению самочувствия. Он подчеркнул, что, несмотря на это, их прием нельзя прерывать.

5 правил от Американской кардиологической ассоциации:

Следите за часами. Лучше не оставаться на улице, когда солнце наиболее активно – между полуднем и 3 часами дня.

Одевайтесь соответствующе. Одежда должна быть легкой, светлой, из дышащей ткани (хлопка или современных материалов, отталкивающих пот). К этому следует добавить шляпу и солнцезащитные очки. На открытые участки кожи нужно нанести солнцезащитный крем с фактором не менее 15.

Пейте. Следует выпивать по два стакана воды перед выходом на улицу, во время него или во время выполнения упражнений. Напитков, содержащих алкоголь или кофеин нужно избегать.

Делайте перерывы. В тенистых местах можно остановиться на несколько минут, выпить воды, а затем продолжить свой путь.

Следуйте указаниям врача.

Важно знать признаки, которые говорят о перегреве. Симптомы теплового истощения:

головная боль,

сильная потливость,

холодная и влажная кожа, озноб,

головокружения, обмороки,

слабый и быстрый пульс,

мышечные судороги,

ускоренное дыхание,

тошнота, рвота.

При их появлении нужно найти прохладное место, прекратить упражнения и быстро охладиться – при помощи прохладного душа или напитков. Ассоциация напоминает, что тепловое истощение может потребовать медицинской помощи.