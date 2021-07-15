 

5 советов для безопасности сердца при аномальной жаре

15.07.2021, 9:00, Разное
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В этом году Россия, как и многие другие страны, столкнулась с аномальной жарой. Ее, наряду с индийским вариантом коронавируса, называют одной из причин повышенной смертности в Москве. При таком повышении температуры именно заболевания сердца и сосудов представляют наибольший риск.

Американская кардиологическая ассоциация напомнила, что при высокой окружающей температуре организм пытается охладить себя, перераспределяя большее количество крови от внутренних органов к коже. Это может способствовать увеличению нагрузки на сердце.

«Если у вас есть сердечно-сосудистые болезни, вы старше 50 лет и у вас имеется лишний вес, вам следует предпринять специальные меры предосторожности, чтобы защитить свое сердце», – сказал Дональд Ллойд-Джонс из Северо-Восточного университета, спикер Американской кардиологической ассоциации.

Ллойд-Джонс указал, что многие лекарства, которые принимают «сердечники», могут усугублять влияние жары на организм и способствовать ухудшению самочувствия. Он подчеркнул, что, несмотря на это, их прием нельзя прерывать.

5 правил от Американской кардиологической ассоциации:

  • Следите за часами. Лучше не оставаться на улице, когда солнце наиболее активно – между полуднем и 3 часами дня.
  • Одевайтесь соответствующе. Одежда должна быть легкой, светлой, из дышащей ткани (хлопка или современных материалов, отталкивающих пот). К этому следует добавить шляпу и солнцезащитные очки. На открытые участки кожи нужно нанести солнцезащитный крем с фактором не менее 15.
  • Пейте. Следует выпивать по два стакана воды перед выходом на улицу, во время него или во время выполнения упражнений. Напитков, содержащих алкоголь или кофеин нужно избегать.
  • Делайте перерывы. В тенистых местах можно остановиться на несколько минут, выпить воды, а затем продолжить свой путь.
  • Следуйте указаниям врача.

Важно знать признаки, которые говорят о перегреве. Симптомы теплового истощения:

  • головная боль,
  • сильная потливость,
  • холодная и влажная кожа, озноб,
  • головокружения, обмороки,
  • слабый и быстрый пульс,
  • мышечные судороги,
  • ускоренное дыхание,
  • тошнота, рвота.

При их появлении нужно найти прохладное место, прекратить упражнения и быстро охладиться – при помощи прохладного душа или напитков. Ассоциация напоминает, что тепловое истощение может потребовать медицинской помощи.



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